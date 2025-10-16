Sinoptikė įspėja apie artėjantį lietingą cikloną, po kurio – permainos

„Jo slėnis nutįso ir plėsis per Skandinaviją ir Baltiją ir į vakarus ir į rytus. Čia užsisuks nedidelis ciklonas, kuris kartu su atmosferos frontu lėtai keliaus per Lietuvą, daugiau ar mažiau laistydamas trauksis į rytus. Kiek šiltesnis oras iš pietvakarių ir mus pasieks, bet trumpam.
Nuo sekmadienio, nors ir nusilpęs, mus turėtų pasiekti sausesnis ir ramesnis anticiklonas, vardu Sieglinde, o su juo jau gerokai šaltesnis oras iš šiaurės, šiaurės rytų brausis, tad naktimis jau ir ore, ne tik dirvos paviršiuje, temperatūra daug kur iki minusinių reikšmių nukris. Vėl trumpam.
Nuo antradienio iš vakarų, šiaurės vakarų, link Skandinavijos ir Baltijos, plėsis audringesnių ir drėgnesnių ciklonų sistema. Nuo antradienio stiprės pietų, pietryčių vėjai, nuo trečiadienio dienos vėl lietaus, kartais ir smarkesnio, sulauksim. Po dar šaltokos antradienio nakties, bus vis šilčiau, ne tik dienomis, bet ir naktimis“, – rašė sinoptikė.
Ateinančią dieną, penktadienį, skelbė E.Latvėnaitė, protarpiais lis, kai kur gausiau, popietę daugiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Pūs vakarų, pietvakarių vėjas, naktį 5–10 m/s, dieną 3–7 m/s, tk pajūryje šiaurės vakarų bus stipresnis ir pūs 6–11 m/s greičiu.
Naktį termometrai rodys 6–8 laipsnius, šilčiausia bus pajūryje, dieną 8–12 laipsnių. Šilčiausia diena numatoma vakariniuose, pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose.
„Šeštadienį, spalio 18 d. lis, naktį daugiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, dieną gausiau palaistys pietinius ir rytinius rajonus. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 1–3 laipsniai, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose 4–6, dieną 7–9 laipsniai šilumos.
Sekmadienį, spalio 19-osios naktį kai kur silpni krituliai, rūkai nusidrieks, šarma paviršius nubalins, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, šilčiausia pajūryje 4–6 laipsniai šilumos, dieną 6–9 laipsniai šilumos.
Pirmadienį, spalio 20 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, pajūryje 3–5 laipsniai šilumos, dieną 6–9 laipsniai.
Antradienį, spalio 21 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, šilčiausia pajūryje, dieną 9–11 laipsnių, vėsiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose.
Trečiadienį, spalio 22-osios naktį dar be lietaus, dieną lis vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį 2–7 laipsniai šilumos, vėsiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną 10–13 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį, spalio 23 -osios naktį turėtų gausokai lyti, dieną tik protarpiais nulis. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 7–11 laipsnių, šilčiausia pajūryje, dieną 11–14 laipsnių šilumos“, – rašė E.Latvėnaitė.
