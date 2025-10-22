Sinoptikė pranešė, kur bus vėsiausia ir pils gausus lietus: netrukus – permainos

„Trečiadienį, spalio 22-osios naktį dar be lietaus, dieną šiek tiek palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15–17 m/s.
Naktį minus 1 plius 4°C, vėsiausia rytiniam pakraštuke, šilčiausia vakariniuose rajonuose, Kuršių nerijoje iki plius 7°C, dieną 9–13°C, šilčiausia vakariniuose ir pietiniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, spalio 23 d. protarpiais šiek tiek palis, vėl daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį pietų 5–10 m/s, dieną pietryčių 7–12 m/s, įdienojus gūsiai 15 m/s.
Naktį 3–8°C, šilčiausia pajūryje, dieną 10–14°C. Penktadienį, spalio 24 d. lis, rytą ir dieną gausokai. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, vakariniuose rajonuose pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–18 m/s. Naktį 7–11°C, dieną 10–12°C.
Šeštadienį, spalio 25 d. vis dar lis-naktį gausokai, dieną protarpiais palis, vakariniuose rajonuose smarkiau. Vėjas pietų 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 3–6°C, šilčiausia pajūryje, dieną 9–11°C.
Sekmadienį, spalio 26-osios naktį turėtų gausokai lyti, dieną tik protarpiais lietus. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 5–8°C, dieną 8–11°C.
Pirmadienį, spalio 27 d. palis, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 3–8°C, šilčiausia pajūryje, dieną 6–9°C.
Antradienį, spalio 28 d. nedideli,mišrūs krituliai, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 2–4°C, šilčiausia pajūryje 6–8°C, dieną 6–9°C“, – socialinėje paskyroje rašė sinoptikė.
