Sinoptikė pranešė, kur bus vėsiausia ir pils gausus lietus: netrukus – permainos

2025 m. spalio 22 d. 05:52
Trečiadienį turėtume sulaukti nedidelio lietaus. Nors kol kas naktys bus dar šaltokos, vėliau bus vis šilčiau ne tik dienomis, bet ir naktimis, feisbuko paskyroje paskelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
„Trečiadienį, spalio 22-osios naktį dar be lietaus, dieną šiek tiek palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15–17 m/s.
Naktį minus 1 plius 4°C, vėsiausia rytiniam pakraštuke, šilčiausia vakariniuose rajonuose, Kuršių nerijoje iki plius 7°C, dieną 9–13°C, šilčiausia vakariniuose ir pietiniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, spalio 23 d. protarpiais šiek tiek palis, vėl daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį pietų 5–10 m/s, dieną pietryčių 7–12 m/s, įdienojus gūsiai 15 m/s.
Naktį 3–8°C, šilčiausia pajūryje, dieną 10–14°C. Penktadienį, spalio 24 d. lis, rytą ir dieną gausokai. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, vakariniuose rajonuose pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–18 m/s. Naktį 7–11°C, dieną 10–12°C.
Šeštadienį, spalio 25 d. vis dar lis-naktį gausokai, dieną protarpiais palis, vakariniuose rajonuose smarkiau. Vėjas pietų 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 3–6°C, šilčiausia pajūryje, dieną 9–11°C.
Sekmadienį, spalio 26-osios naktį turėtų gausokai lyti, dieną tik protarpiais lietus. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 5–8°C, dieną 8–11°C.
Pirmadienį, spalio 27 d. palis, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 3–8°C, šilčiausia pajūryje, dieną 6–9°C.
Antradienį, spalio 28 d. nedideli,mišrūs krituliai, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 2–4°C, šilčiausia pajūryje 6–8°C, dieną 6–9°C“, – socialinėje paskyroje rašė sinoptikė.
 
