Į šalį trumpam plūstelėjusi šiluma ilgai neužsibus: jau netrukus – pokyčiai

Pirmoje dienos pusėje trumpai ir negausiai palis tik vietomis, o popietę į pietvakarinius rajonus plis intensyvesnis, ištisinio pobūdžio lietus.
Stiprokas vėjas daugiausia pūs iš pietryčių, 7–12 m/sek. greičiu. Į šalį trumpam plūstelės šiltesnio oro masė, todėl nepaisant didelio debesuotumo temperatūra vis tiek kils iki 10–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį per šalį ims tįsti minėta atmosferos frontų sistema. Dangų dengs storas debesų sluoksnis, į beveik visą šalį plis ištisinio pobūdžio lietus.
Pradėjus lyti, lis visą naktį, vietomis prilis gausiai. Vėjas taps besikeičiančios krypties, pūs 7–12 m/sek. greičiu. Naktis bus šilta, temperatūra nekris žemiau 6–10 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną atmosferos frontas trauktis neskubės. Dangų dengs vientisas pilkų debesų sluoksnis, daugelyje rajonų didžiąją dienos dalį lis, kai kur vėl prilis gausiai.
Vėjas pasisuks iš pietvakarių, vakarų ir stiprės iki 9–14 m/sek., pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/sek. Plūstelės vėsesnio oro masė, todėl temperatūra kils vos iki 7–11 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį viena lietaus zona pasitrauks, kita dar tik artės, todėl palis tik vietomis, kai kur pasirodys giedras dangus. Vakarų, pietvakarių vėjas aprims ir suksis iš pietų, pūs 6–11 m/sek. greičiu. Paryčiais oras atvės iki 3–8 laipsnių šilumos.
Sekmadienio dieną per šalį slinks nauja lietaus debesų zona. Bus debesuoti orai, saulė trumpam pasirodys tik kai kuriose vietovėse, daugelyje rajonų palis.
Pūs pietų, pietvakarių vėjas, 7–12 m/sek. greičiu, pajūryje gūsiai sieks 15–18 m/sek. Virš mūsų šalies bus užslinkusi vėsesnio oro masė, temperatūra nekils aukščiau 7–12 laipsnių šilumos.
Kitos savaitės pirmoje pusėje mūsų šalies orus lems žemo slėgio sritis. Vyraus debesuoti, vietomis su pragiedruliais orai, tiek naktimis, tiek dienomis didesnėje šalies dalyje palis.
Naktimis pūs ramesnis, dienomis stipresnis pietų, pietvakarių ar vakarų vėjas, pajūryje vėjas kartais bus gūsingas. Naktimis temperatūra pažemės iki 2–8 laipsnių šilumos, dienomis šils iki 6–12 laipsnių šilumos.
Oraiorai LietuvojeLietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Rodyti daugiau žymių