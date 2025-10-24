Klimatologas skelbia, kokie orai laukia likusį spalį ir jau užsimena apie Vėlines

Sinoptiniu požiūriu toks metų laikas beveik sutampa priešžiemiu – vienu ilgiausiai trunkančiu sinoptiniu laikotarpiu (vidutiniškai nuo spalio trečio iki gruodžio antro dešimtadienio), kuriam Lietuvoje ir regione būdinga maža oro temperatūros svyravimų amplitudė, dažna orų kaita ir jau aukščiau išvardinti požymiai.
Platesniu mastu – tai stiprėjanti Azijos (Sibiro) aukšto slėgio sistema (bet dar ne tokia intensyvi, kokia ji būna viduržiemyje ir antroje žiemos pusėje), labai aktyvių ir gilių vidutinių platumų (netropinių) ciklonų veikla virš Vakarų ir Šiaurės Europos ir beveik pastoviai atsinaujinantis Grenlandijos anticiklonas. Šiuo laikotarpiu Pietų Azijoje visai nebelieka vasaros musonui būdingų požymių bei palaipsniui visa vandenynas – sausuma – atmosfera sistema pereina prie žiemos musono sąlygų.
Didesnėje kontinentinės Indijos dalyje liūtys tampa daugiau atsitiktinės, vyraujantys vėjai pasisuka nuo šiaurės ir šiaurės rytų (link vandenyno). Išimtis – Indokinijos pusiasalis, kur lietingas laikotarpis gali tęstis ir iki žiemos. Tačiau gausaus lietaus priežastis jau ne musoninė (vasaros) cirkuliacija, o atmosferos frontų veikla šiaurinėje dalyje, orografinės kliūtys (kalnai) šiaurės rytų vėjams bei vis dar aktyvi tropinių sūkurių veikla šiaurės vakarinėje tropinio Ramiojo vandenyno dalyje.
Šiandien, penktadienį, Vakarų ir Vidurio Europos orus lemia labai gilus Atlanto ciklonas, kurio centras (slėgis centre – 978 hPa) šiuo metu yra virš Šiaurės jūros pietrytinės dalies. Pats ciklonas jau „senas“, kaip savarankiškas sūkurys užsimezgęs spalio 19 d. ir patyręs keletą transformacijų (susijungimų ir atsiskyrimų su kitomis žemo slėgio sritimis).
Todėl jo judėjimo greitis labai nedidelis, o dideli slėgio gradientai jo pietinėje periferijoje lemia labai stiprų ir gūsingą vėją Nyderlandų ir Vokietijos šiauriniuose rajonuose. Toks gilus ir nejudrus ciklonas veikia kaip galingas oro siurblys, gebantis gana greitai šiltą ir drėgną orą subtropinių platumų Atlanto orą „permesti“ į Rytų ir Šiaurės rytų Europą.
Štai todėl šiandien, gal net nelauktai, turime tiek šiltą naktį (8–12 laipsnių), tiek ir maloniai šiltą dieną. Kadangi ciklonas mažai judrus, o jo cirkuliacinėje sistemoje greičiai dideli, tai šilta oro masė greitai bus nuo Lietuvos nustumta toliau į šiaurės rytus, o jos vietą užims vėsesnis jūrinis poliarinis oras.
Šio ciklono šaltasis banguotas frontas, prognozuojama, lems ateinančios nakties ir šeštadienio dienos orus Lietuvoje. Dėl lėto fronto slinkimo bei didelio debesų vandeningumo (susiformavo virš subtropinių Atlanto akvatorijų) naktį gausiai palis visoje Lietuvoje, o dieną labiau šiaurinėje ir šiaurės rytinėje Lietuvos dalyse, kitur lietus bus silpnesnis ar lis protarpiais.
Per šeštadienį frontas pilnai praslinks pro visą Lietuvos teritoriją, tačiau sekmadienį Lietuvą pasieks šio ciklono užnugario antriniai frontai. Jie lems vėjuotą ir lietingą sekmadienį, tačiau tiek lietaus kiekis, tiek jo trukmė bus žymiai mažesnės negu šeštadienį.
Sekmadienį naktis jau bus vėsesnė (4–9 laipsniai), o dieną oro temperatūra bus tik kiek didesnė, nei naktį (7–12 laipsnių). Pirmadienį vėl laukia trumpalaikis lietus, oro temperatūra laipsniu kitu žemesnė už sekmadienio.
Antradienio naktį ir rytą vietomis pragiedrėjus bus dar šiek tiek vėsiau (2–8 laipsniai), dieną numatoma 6–11 laipsnių. Trečiadienį per Lietuvą keliaus eilinė frontinė zona nuo Atlantos, todėl visuose rajonuose palis, daugiausia pietiniuose ir pietvakariniuose.
Antroje kitos savaitės pusėje slėgis augs, vėjas atsisuks iš pietų ir savaitgalį lems šiltesnių oro masių advekciją į Baltijos regioną iš Pietų Europos. Orai bent trumpam atšils ir, prognozuojama, daugiausia bus be kritulių.
Ilgalaikės orų prognozės rodo, kad tiek Lietuvoje, tiek regione lapkričio mėnuo bus šiltesnis už daugiametį vidurkį, o kritulių bent pirmoje mėnesio pusėje bus daugiau už normą.
Gintautas Stankūnavičius
