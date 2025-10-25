Dėl savaitgalio orų – neraminanti žinia: sinoptikė įspėjo apie pavojingą reiškinį

Šeštadienį gausus lietus plaus visą šalį
Šeštadienio naktį visoje šalyje lis ištisinio pobūdžio lietus, daug kur iškris pavojingo lietaus kiekiai, sako I. Daunoravičiūtė. Taip pat, pasak jos, naktį gali nugriaudėti pavienės perkūnijos, bus vėjuota,
„Vakarinių krypčių vėjas liks stiprokas, pajūryje gūsiai stiprės iki 15 m/s. Temperatūra svyruos tarp 6–11 laipsnių šilumos“, – sako sinoptikė.
Šeštadienio dieną šalis išliks to paties žemo slėgio sūkurio įtakoje, todėl lietus nerims.
„Didesnėje šalies dalyje lis, vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, tęsis smarkus lietus. Galima perkūnija“, – prognozuoja I. Daunoravičiūtė.
Dieną darganą dar labiau sustiprins vakarinių krypčių vėjas, kurio gūsiais sieks iki 9–14 m/s., vietomis užpūs gūsiai ir iki 15–17 m/s.
Tuo metu temperatūra įdienojus sieks 7–12 laipsnių šilumos.
Sekmadienį orai mažai keisis – ir toliau daugelyje rajonų lis, pajūryje pūs gūsingas vėjas.
Pasak I. Daunoravičiūtės, naktį vietomis trumpai ir negausiai palynos, daugiausia ties vakariniu šalies pakraščiu. Naktį vėjas aprims, o oro temperatūra sieks 2–7 laipsnių šilumos.
Dieną protarpinis lietus sugrįš į daugelį rajonų, o pajūryje vyraus smarkokas vėjas, jo gūsiai sieks 15 m/s. Temperatūra pakils iki 7–12 laipsnių šilumos.
Nauja savaitė prasidės lietumi
Naują savaitę orų pokyčių bus nedaug. Pirmadienio naktį žemo slėgio sistema bus įsitvirtinusi į vakarus nuo Lietuvos, tad orai liks apniukę ir lietingi, sako sinoptikė.
„Daugelyje šalies vietovių numatomi trumpi krituliai, vyraus lietus“, – nurodo ji.
Be to, naktį pūs pietryčių, pietų vėjas, stiprokas, o oro temperatūra kris iki 1–6 laipsnių šilumos. Pajūryje naktis bus šiltesnė – apie 7–9 laipsnius.
Dieną laikysis panašūs orai. Daug kur prognozuojami protarpiniai krituliai, daugiausia lietus.
Pūs pietvakarių vėjas, jo gūsiai sieks 8–13 m/s. Diena bus vėsi – oras įšils iki 6–11 laipsnių šilumos.
orai LietuvojeOrų prognozėRuduo
Rodyti daugiau žymių