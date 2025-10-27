Sinoptikė įspėja dėl pirmųjų ledo kruopų ir šlapių snaigių Lietuvoje: Vėlinių savaitgaliui – kitokia žinia

„Ciklonų sistema, užgulusi Šiaurės, Vidurio ir Rytų Europą vis pasipildys naujais ciklonais iš vakarų, šiaurės vakarų – virš Danijos stabtelėjęs audringasis Benjamin prisijungs iš šiaurės vakarų, su banguotu atmosferos frontu atlėkusį nedidelį cikloną, vardu Klaus, vėliau kiti sūkuriai bandys prisijungti. Tad orai didesnėje Europos dalyje bus darganoti, o Šiaurės ir Vidurio Europoje savaitės pradžioje ir audringi.
Didesnė Lietuvos dalis bus ramesnėje šios sistemos dalyje, bet savaitės pradžioje pajūris, ypač Kuršių nerija, marios ir pats pietvakarinis pakraštys, dar bus ne tik labiau darganoti, bet ir labiau vėjuoti. Bet atmosferos frontų debesys per visą Lietuvą keliaus ir lietumi iki savaitės pabaigos daug kur laistys, o savaitės pradžioje kai kur gali ir ledo kruopos ar viena kita šlapia snaigė iškristi, nes vėsesnio oro srautai ir mus pasieks, tad bus vėsiau, ypač naktimis.
Dėl savaitės pabaigos orų modeliai vėl „nesutaria“, pagal dabartinius duomenis iš šiaurės su sausesniais, bet vis dar vėsokais orais gali stiprėti anticiklonas. Pagal vėsiausią orų modelių variantą vietoje malonios šilumos galime turėti įprastus, vėsokus Visų Šventų ir Vėlinių orus. Gal tik ramesnius ir be kritulių. Bet jei bus šiltesnių žinių, kuo skubiau tikslinsime ir pranešime“, – skelbia sinoptikė.
Pirmadienį, spalio 27 d. palis, dieną kai kur kai kur gausiau, jau gali ir viena kita ledo kruopa ar šlapia snaigė gali pasirodyti. Vėjas naktį pietų, rytą ir dieną pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s, pajūryje gūsiai 16–18 m/s. Naktį plius 1–5°C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 6–10°C.
Antradienį, spalio 28 d. palis, daugiau dieną, gali ir viena kita ledo kruopa ar šlapia snaigė pasirodyti. Vėjas naktį pietų 6–11 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje ir pačiam pietvakariniam pakraštuke gūsiai 15–17 m/s. Naktį plius 3–6°C, šilčiausia pajūryje 7–9°C, dieną 7–9°C.
Trečiadienį, spalio 29 d. protarpiais šiek tiek palis. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai iki 14 m/s. Naktį plius 3–6°C, pajūryje 7–9°C, dieną 8–11°C.
Ketvirtadienį, spalio 30 d. lis, naktį ir dienos pradžioje gausokai, įdienojus tik protarpiais. Vėjas naktį pietų, pietryčių, dieną pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį plius 4–7°C, pajūryje 8–10°C, dieną 9–12°C.
Penktadienį, spalio 31-osios naktį gali šiek tiek palyti, dieną jau be lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų naktį 7–12 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį plius 3–6°C, pajūryje 7–9°C, dieną 8–13°C.
Šeštadienį, lapkričio 1 d. be lietaus, naktį rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus 3–6 m/s, dieną rytų, pietryčių 4–8 m/s, vakariniuose rajonuose 7–12 m/s. Naktį minus 1 plius 4°C, dieną 6–10°C.
Sekmadienį, lapkričio 2 d. be lietaus, naktį gali tiršti rūkai nusidriekti. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s. Naktį minus 1 plius 4°C, dieną tik 5–9°C gali būti.
