Vakarų Lietuvoje pasiektas pavojingas vandens lygis, gyventojai dalijasi vaizdais: „Kretingos rajonas skęsta“

„Šiuo metu pavojingas vandens lygis jau yra pasiektas Akmenoje–Danėje ties Kretinga – 370 cm (pavojingo riba – 370 cm, stichinio – 420 cm)“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Sinoptikai įspėja, kad artimiausiu metu vandens lygis kils ir toliau.
Savo ruožtu Kretingos rajono savivaldybė sako stebinti rajone situaciją. Pasak jos, sustiprintu režimu dirba įmonių „Kretingos vandenys“, „Kretingos komunalininkas“ ir savivaldybės administracijos specialistai, kurie, esant reikalui, yra pasirengę reaguoti į galimas pasekmes.
Kaip skelbta, antradienio dieną daug kur numatomas lietus, vyraus pietvakarių ir pietų vėjas – jo gūsiai sieks 7–12 m/s, pajūryje – 14 m/s.
Trečiadienio naktį ir dieną išliks debesuota bei lietinga. Protarpiais lietus numatomas daug kur, o vakariniuose šalies rajonuose kai kur lis ir smarkiai.
Ketvirtadienio naktį numatomas nedidelis lietus, tačiau dieną jis intensyvės. Prognozuojama, kad mažiau lietaus bus penktadienį.
Gyventojai: keliai nepravažiuojami
Vaizdais ir pasakojimais iš Vakarų Lietuvos socialinio tinklo „Facebook“ grupėje dalijasi ir gyventojai.
Antradienį įkeltose nuotraukose matyti užlieti keliukai, pakelės, pievos.
„Kretingos rajonas skęsta“, – grupėje „Orų entuziastai“ rašė viena moteris.
Ji pridūrė, kad tokia pati situacija ir Klaipėdos rajone. Kita socialinio tinklo vartotoja jai atsakė, kad ir Priekulėje nedaug trūksta iki tokių vaizdų.
Į diskusiją įsitraukė ir Pietų Lietuvos gyventoja. Aiškėja, kad ir ten drėgmės netrūksta.
„Visur nežmoniškai šlapia ir kai kur darosi tikrai keliai nepravažiuojami. Varėna taip pat... Lyja jau 2 savaites kiekvieną dieną“, – rašė kita moteris.
Tiesa, ji pridūrė, kad Varėnoje lietus nėra stiprus.