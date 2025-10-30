Sinoptikė įspėja dėl Vėlinių savaitgalio: ypač vienoje Lietuvos dalyje ragina būti dėmesingus ir atsargius

Savaitgalio pradžioje išliks rudeniškai drėgna, tačiau vėjas silps, tad lauke bus maloniau. Kol kas prognozuojama, kad sekmadienį orai turėtų būti dar ramesni ir mažiau lietingi.
„Penktadienį įdienojus ciklonas trauksis į rytus, o nuo šeštadienio nakties trumpam užleis vietą ramiam ir sausesniam anticiklono gūbriui.
Nuo sekmadienio vis arčiau Skandinavijos, Baltijos ir Lietuvos plėsis naujas ciklonas, vardu Marek, nuo pirmadienio savo ramiausia pietine, vėliau pietrytine dalimi mus pasieks.
Po sausesnių šeštadienio ir sekmadienio, nuo pirmadienio vėl atmosferos frontų debesys dažnokai mums daugiau ar mažiau lietaus atneš.
Oro temperatūra irgi bus permaininga-po kiek šiltesnio ketvirtadienio, penktadienį ir savaitgalyje naktimis bus vėsiau, dienomis laikysis gana maloni vėlyvo rudens temperatūra.
Kitą savaitę jau laikysis pastovesni, gana šilti orai ir naktimis ir dienomis“, – feisbuko paskyroje rašė sinoptikė.
