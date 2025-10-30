Spalio pabaiga Lietuvai bus dosni krituliais: lietaus išvengti nepavyks niekam

Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis. Pūs pietinių krypčių vėjas, 7–12 m/s, o pajūryje kai kur gūsiai sieks iki 15 m/s. Temperatūra svyruos tarp 2–7 laipsnių šilumos, prie jūros išsilaikys kiek šilčiau – iki 9 laipsnių.
Dieną daug kur protarpiais numatomas lietus, tačiau tarp debesų gali pasirodyti ir pragiedrulių. Pietinių krypčių vėjas išliks juntamas – 8–13 m/s, pajūryje gūsiai išliks iki 15 m/s. Termometrai rodys nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos.
Penktadienį lietaus taip pat neišvengsime – daug kur palis, dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas suksis iš pietvakarių ir vakarų į šiaurės vakarų, stiprės iki 9–14 m/s.
Naktį daug kur, o dieną vietomis prognozuojami gūsiai 15–20 m/s, pajūryje naktį gali siekti net 25 m/s. Temperatūra naktį laikysis tarp 5–10, dieną – 7–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienį orai po truputį rims. Vietomis dar numatomas nedidelis lietus, kai kur tvyros rūkas. Vėjas suksis įvairių krypčių, bus silpnesnis – 4–9 m/s. Naktį termometrai rodys 1–6, dieną – 7–12 laipsnių šilumos.
Savaitgalio pradžioje išliks rudeniškai drėgna, tačiau vėjas silps, tad lauke bus maloniau. Sinoptikai kol kas prognozuoja, kad sekmadienį orai turėtų būti dar ramesni ir mažiau lietingi.
Oraiorai LietuvojeOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių