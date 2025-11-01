Vėlinių savaitgalį – sinoptikės žinutė: šeštadienis ir sekmadienis skirsis akivaizdžiai

Šeštadienis – be žymesnio lietaus
Šeštadienio naktį šalies padangėje vis dar bus nemažai debesų, o vietomis iš jų pažirs negausaus lietaus. Po vidurnakčio pradės formuotis lokalūs rūkai, pūs vidutinio stiprumo šiaurės vakarų, vakarų, pereinantis į pietvakarių, pietų vėjas. Oro temperatūra paryčiais sieks iki 3–8, kai kur pietiniuose rajonuose – 0–2 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną orų situacija keisis, tad sinoptikė žada rudeniškai saulėtus orus.
„Dieną debesys gana sparčiai sklaidysis, pasirodys ir malonūs rudeninės saulės spinduliai. Žymesnio lietaus nenumatoma“, – sako S. Dalinkevičiūtė.
Vėjas vis dar išliks vidutinio stiprumo, bus įvairių pietinių krypčių. Įdienojus temperatūra mažai keisis ir šils iki 8–13 laipsnių.
Sekmadienį sugrįš dargana
Sekmadienio naktį iš vakarų prie Lietuvos artės ciklonas su atmosferos frontu, todėl vietomis vakariniuose rajonuose su pertraukomis palis, vyraus nedidelis lietus, sako sinoptikė. Nakties metu pūs nestiprus pietryčių vėjas, žemiausia temperatūra svyruos tarp 2–7 laipsnių šilumos.
Dieną į šalį sugrįš niūrūs ir darganoti orai.
„Daugelyje vietovių prognozuojamas protarpiais lietus, daugiausia negausus“, – prognozuoja S. Dalinkevičiūtė.
Pasak jos, dieną vyraus nedidelis vėjas, jo greitis sieks 4–9 m/s. Dieną oras sušils iki 9–14 laipsnių šilumos.
Naują savaitę orų pokyčių bus nedaug
Prasidedant naujai savaitei, orų pokyčių bus nedaug – ir toliau šalyje išliks darganota.
Anot sinoptikės, pirmadienio naktį beveik visoje šalyje lis ir gana sodriai. Pūs ramus nepastovios krypties vėjas. Saulei tekant oras vės iki 4–9 laipsnių šilumos.
Pirmadienio diena taip pat išliks darganota. Daug kur prognozuojamas lietus, vyraus nestiprus vėjas iš vakarų, šiaurės vakarų. Popietę termometrai rodys 8–13 laipsnių šilumą.
