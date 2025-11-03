Žinoma sinoptikė įspėja – į Europą atkeliauja anticiklonas, kuris palies ir Lietuvą: pranešė apie permainas

„Prie to prisidės...buvusi tropinė audra, vardu Melissa . Taip, ta pati, nusiaubusi Karibų regioną. Pasiekusi šiaurines platumas ir tapusi tiesiog audringu ciklonu, įsiliejo į šiaurės vakaruose esančių ciklonų sistemą ir vėl stiprėja.
Ši bendra ciklonų sistema stipriais vėjais Šiaurės Europą šukuos, lietumi laistys. Vakarų, Vidurio o vėliau ir Rytų Europą su ramiais, sausais orais užguls anticiklonas. O sustiprėjusi ir išsiplėtusi ex-Melissa blokuos vėsesnius srautus iš šiaurės ir leis šiltam ir sausam orui plūsti iš pietvakarių, pietų, o dalis šios šilumos ir mus pasieks.
Tad nuo savaitės vidurio laukiami ir sausi ir šviesesni orai. Tiesa, vis ilgėjančios ir giedresnė naktys bus vėsokos, bet dienomis beveik visą savaitę džiugins netikėtai maloni šiluma“, – toliau tęsė sinoptikė.
Antradienį, lapkričio 4 -osios nakties pradžioje palis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose ir pajūryje, dieną gali šiek tiek palyti vakariniuose rajonuose.
Naktį ir rytą vėl rūkai nusidrieks, o dieną ir Žemaitijoje gali tvyroti. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4–8 m/s, dieną 5–10 m/s, dieną pajūryje vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 4–8°C, dieną 10–13°C.
Trečiadienį, lapkričio 5 d. be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą vėl gali rūkai nusidriekti. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s, dieną pajūryje vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 3–8°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, dieną 11–14°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 6 d. be lietaus. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s. Naktį 3–8°C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 11–14°C.
Penktadienį, lapkričio 7 d. be lietaus. Vėjas pietų naktį 5–10 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 1–6°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, dieną 11–13°C.
Šeštadienį, lapkričio 8 d. dar be lietaus. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį 2–7°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, dieną 9–12°C. Sekmadienį, lapkričio 9 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 6–8°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose plius 1–4°C, dieną 9–12°C.
