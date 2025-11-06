Orų prognozėje – žinomos sinoptikės įspėjimas dėl neramaus ciklono: pranešė, kada atvės

„Kitos savaitės pradžioje gali kartais šiek tiek palyti, pūs silpnas, nepastovus vėjas. Nuo antradienio turėtų šiek tiek atvėsti(mažiau, nei buvo ankščiau laukta).
Antroje savaitės pusėje iš šiaurės bandys neramesnis ciklonas per Skandinaviją link Baltijos plėstis, tad jau pūs stipresnis pietvakarių vėjas, bet lietaus bus labai nedaug, vėl kiek šiltesnis oras su vakariniais srautais mus pasieks. Tad orai kol kas labiau džiugins, nei gąsdins“, – toliau dėstė sinoptikė.
Ketvirtadienį, lapkričio 6 d. dar šiek tiek palis, daugiausia šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, daugiausia naktį ir rytą.
Vėjas pietų, pietvakarių naktį 6–11 m/s, dieną 3–7 m/s. Naktį 3–6°C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke 7–9°C, dieną 9–13°C, vėsiausia pajūryje.
Penktadienį, lapkričio 7 d. be lietaus. Naktį rūkai tvyros, o Žemaitijoje ir dieną kai kur dar laikysis. Vėjas pietinių krypčių 3–7 m/s. Naktį 2–5°C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, pajūryje 6–8°C, dieną 9–12°C, vėsiausia pajūryje ir Žemaitijoje.
Šeštadienį, lapkričio 8 d. be lietaus, naktį ir rytą vis dar rūkai drieksis. Vėjas pietų 3–7 m/s, dieną pajūryje 5–10 m/s. Naktį 1–4°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke, pajūryje 5–7°C, dieną 10–13°C.
Sekmadienį, lapkričio 9 d. dar be lietaus, naktį ir rytą vėl rūkai daug kur drieksis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s, dieną pajūryje šiaurės vakarų 4–8 m/s. Naktį 0 plius 3°C, pajūryje 4–6°C, dieną 8–12°C.
Pirmadienį, lapkričio 10-osios naktį dar be lietaus, kai kur rūkai drieksis, rytą ir dieną jau šiek tiek palis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s, pajūryje dieną vakarinių krypčių 4–8 m/s. Naktį plius 1–4°C, dieną plius 6–9°C.
Antradienį, lapkričio 11 d. gali šiek tiek kai kur palyti. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį plius 1–6°C, vėsiausia Žemaitijoje ir šiauriniuose rajonuose, dieną plius 6–9°C.
Trečiadienį, lapkričio 12 d. gali šiek tiek kai kur palyti, daugiausia dieną. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 4–8 m/s. Naktį plius 1–6°C, šilčiausia pajūryje, dieną plius 6–9°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 13 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį plius 5–8°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose tik plius 1–4°C, dieną 6–9°C.
