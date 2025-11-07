Klimatologas tikslina pasikeitusią prognozę: štai kokių orų laukti

Anot specialisto, šiltus ir drėgnus orus lėmė gilūs ciklonai virš Šiaurės Atlanto, kuriuos dar labiau sustiprino tropinių sūkurių likučiai iš Karibų baseino. Tai lėmė palankias sąlygas stipriems pietvakarių–vakarų krypties oro srautams į Vidurio ir Šiaurės Europą.
„Jeigu tokios sąlygos būtų susidarę spalio mėnesio pirmoje pusėje būtume turėję bent savaitę puikios „bobų“ vasaros. Dabar gi dėl trumpo šviesaus paros meto ir mažo saulės aukščio virš horizonto turime tik šiltesnius nei įprasta lapkričio pradžios orus.
Šį savaitgalį šis šilto ir drėgno oro tiekimas nuo Atlanto į Baltijos regioną bus kiek pristabdytas, tačiau visiškai iš regiono šilta oro masė nepasitrauks. Tiesa, įsivyravęs aukštesnio slėgio laukas lems vėsesnes naktis, na ir dienos bus laipsniu kitu šaltesnės, negu buvo iki dabar“, – pridūrė G.Stankūnavičius.
Jis taip pat priminė, kad jau praeitą savaitę buvo žadėta, jog antrąjį lapkričio dešimtadienį sulauksime ženklaus atvėsimo – neigiama temperatūra buvo žadėta ne tik naktį, bet ir dieną. Visgi dabar specialistas prognozes tikslina.
„Tačiau šios niūrios prognozės šios savaitės viduryje pasikeitė ir prognozuota šalčio banga, tikėtina, praslinks toliau nuo mūsų – virš šiaurinės Skandinavijos, Baltosios jūros regiono ir toliau link Kamos ir Pečioros upių baseino bei šiaurinio Uralo.
Dar viena šalčio (ar šalto oro) banga turėtų atkeliauti į Vidurio Skandinaviją kitos savaitės pabaigoje. Bet ir ta, prognozuojama, bus trumpalaikė. Remiantis net trimis skirtingais scenarijais, bent iki trečio šio mėnesio dešimtadienio jokia šalto oro porcija neturėtų pasiekti Lietuvos“, – rašė VU docentas.
„Šį šeštadienį–sekmadienį Lietuvoje vyraus silpnas vėjas (daugiausia pietinių krypčių), naktimis daug kur rūkai, dienomis – besikeičiantis debesuotumas. Maksimali dienos oro temperatūra bus 6–11 laipsnių.
Panašūs, tačiau kiek vėsesni orai bus ir kitos savaitės pirmoje pusėje. Žymesnių kritulių nelaukiama, tik antradienį dėl tikėtino pietinio ciklono virš Ukrainos prognozuojami nedideli krituliai rytiniuose Lietuvos rajonuose. Antroje kitos savaitės pusėje žymesnių orų pokyčių nelaukiama, nors ir prognozės tam laikotarpiui nėra labai tikslios.
Beveik visoje Europoje, tiek dabar, tiek artimiausią savaitę orai bus šiltesni nei įprastai. Didžiausia teigiama oro temperatūros anomalija prognozuojama pietinei Rusijos daliai ir rytinei Ukrainos.
Šaltesni nei įprasta tokiu metu orai bus Islandijoje ir pačioje Skandinavijos šiaurėje. Tiesa, kiek panašesnių į vasariškus, o tiksliau į šilto rudens orus (nes ten dar prognozuojami ir krituliai) bus galima tikėtis Andalūzijos (Ispanija) pietuose bei pietinėje Turkijos pakrantėje ir Kipre. Tačiau net ir minėtose vietovėse naktys jau bus vėsios.
Kitos savaitės pabaigoje žymesnis orų atvėsimas prognozuojamas Škotijoje, Norvegijoje bei šiaurinėje Švedijos dalyje. Vidurio ir Rytų Europoje bus daugiausia sausi ar su nedideliais krituliais orai, o aktyvi frontinė veikla su intensyvesniais krituliais (kalnuose su sniegu) prognozuojama pačiame vakariniame Europos pakraštyje (Portugalija, Airija, Škotija ir kt.) ir Skandinavijoje.
JAV stipresnė šalčio banga pasieks jau kitos savaitės pirmoje pusėje ir, kaip prognozuojama, „persiritusi“ per rytinę jos dalį bei susilpnėjusi pasieks net Meksikos įlankos pakrantę.
Ilgalaikių orų prognozių duomenys rodo, kad šio mėnesio pabaiga bei kito mėnesio pradžia Baltijos regiono pietinėje ir pietrytinėje dalyse (t.y. ir pas mus) bus šiltesnė ir drėgnesnė už normą, o vėliau gruodį numatoma artima normai tiek oro temperatūra, tiek kritulių kiekis“, – rašė specialistas.
Gintautas StankūnavičiusOrų prognozėorai Lietuvoje
Rodyti daugiau žymių