Atkeliauja porcija šlapdribos ir sniego: kai kur gali susikaupti net keli cm

„Vienur pirmasis sniegas jau buvo, kitur dar tik bus. Šiandien vakare ir artimiausią naktį snigs. Ims formuotis laikina sniego danga iki keleto centimetrų storio. Ji susidarys ne visur.
Pietinėje šalies dalyje, ten kur krituliai atslinks anksčiausiai, fazė gana greitai pasikeis iš sniego-šlapdribos į lietų. Kitur sniegas kris ir kaupsis ilgesnį laikotarpį.
Žemėlapiuose – skirtingų orų modelių skaičiavimai. Sniego dangos storis (cm) pirmadienį ryte“, – skelbė „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
Kol kas pirmasis sniegas užfiksuotas tik pasienio regionuose su Latvija, skelbė meteo, o iškrito jis šiemet gana vėlai.
2024 metais rytiniuose rajonuose truputį snigo lapkričio 2 dieną, 2023 m. spalio 8 d. daug kur iškrito mišrūs krituliai, 2022 m. lapkričio 16 d. sniegas daug kur pabalino žemę, 2021 m. lapkričio 8 d. vakarą snaigės krito Visagine, 2020 m. sniegas pasirodė tik lapkričio 20 dieną, 2019 m. sniego kruopos pažiro spalio 6 d.
Reikės saugotis ir plikledžio
Sekmadienio dieną daug kur numatomi krituliai, vyraus šlapdriba. Vėjas pietryčių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra 0–5 laipsniai šilumos, skelbia meteo.
Pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis krituliai, vyraus lietus, šlapdriba. Naktį kai kur plikledis.
Vėjas naktį nepastovios krypties, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Antradienį vietomis trumpi krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, dieną vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s.
Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
