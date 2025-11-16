GamtaOrai

Sekmadienį – žiemiški vaizdai Lietuvoje: viskas sustingo!

2025 m. lapkričio 16 d. 10:51
Lrytas.lt
Sekmadienį pro langus pažvelgę ir išėjusius į kiemus pasitiko žiemiški vaizdai – žemę nubalino šalnos, o vietomis ir plonas šerkšnas.
Daugiau nuotraukų (48)
Šaltuką sekmadienį daugelyje rajonų lydi saulės spinduliai. Nors sinoptikai jau įspėjo, kad sekmadienį daug kur numatomi krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Vėjas pietryčių, pietų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5 laipsniai šilumos.
O dar prieš dieną, lapkričio 15-ąją, pagaliau pasirodė pirmasis sniegas. Pirmųjų žiemiškų orų vaizdais socialiniuose tinkluose suskubo dalintis ir lietuviai.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos atstovai nurodo, kad pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis krituliai, vyraus lietus, šlapdriba.
Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
ŽiemaOraižiemiški orai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.