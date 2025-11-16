Sekmadienį – žiemiški vaizdai Lietuvoje: viskas sustingo!

Šaltuką sekmadienį daugelyje rajonų lydi saulės spinduliai. Nors sinoptikai jau įspėjo, kad sekmadienį daug kur numatomi krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Vėjas pietryčių, pietų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5 laipsniai šilumos.
O dar prieš dieną, lapkričio 15-ąją, pagaliau pasirodė pirmasis sniegas. Pirmųjų žiemiškų orų vaizdais socialiniuose tinkluose suskubo dalintis ir lietuviai.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos atstovai nurodo, kad pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis krituliai, vyraus lietus, šlapdriba.
Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
