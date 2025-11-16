GamtaOrai

Sinoptikai įspėja: plikledį keis gausi porcija šlapdribos ir nemalonus vėjas

2025 m. lapkričio 16 d. 07:23
Meteo.lt
Sekmadienio naktį be žymesnių kritulių. Vietomis plikledis. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra 1–6 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje 0–3 laipsniai šilumos, skelbia meteo.lt.
Dieną daug kur krituliai, vyraus šlapdriba. Vėjas pietryčių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra 0–5 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis krituliai, vyraus lietus, šlapdriba. Naktį kai kur plikledis.
Vėjas naktį nepastovios krypties, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Antradienį vietomis trumpi krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, dieną vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s.
Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
