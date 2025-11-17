Lietuvoje – žiemiški vaizdai: kai kur tokios pusnys, kad žmonės lipdė sniego senius

Kaip pranešama, vietomis sniego dangos storis gali siekti apie 2–5 cm.
Pirmuoju iškritusiu sniegu suskubo pasidžiaugti ir socialinių tinklų vartotojai, kurių gyvenamosiose vietovėse iškrito nemažas sluoksnis sniego. Pavyzdžiui, Raseinių rajono gyventojai nulipdė net sniego senius.
„Pasidarbavo per naktį žiemužė“, – feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ rašė Panevėžio gyventoja ir pasidalijo žiemiškais vaizdais.
Antradienio naktį per Lietuvą praslinks atmosferos frontas. Daug kur rodysis trumpalaikiai krituliai. Jiems praslinkus debesys praretės, atsiras pragiedrulių vakariniuose rajonuose. Kai kuriuose vietovėse bus slidu.
Pūs stiprus šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas, kai kur gūsiai sustiprės iki 15–20 m/sek. Paryčiais oras vės nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną žemo slėgio sūkurys ims tolti, slėgis pamažu kils. Įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Vietomis vakariniuose rajonuose sulauksime trumpų kritulių. Vėjas pasisuks iš vakarų, pietvakarių, išliks smarkus, vietomis gūsingas. Šią dieną oras spės sušilti iki 2–7 laipsnių.
Trečiadienio naktį liksime mažo gradiento aukštesnio slėgio lauke. Debesuotumas bus nepastovus. Kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, kris įvairūs krituliai. Po vidurnakčio vietomis formuosis plikledis.
Pietvakarių, pietų vėjas toliau pūs neramiai, prie jūros gūsiai vis dar sieks 15–18 m/sek. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 3 laipsnių šalčio ir 2 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną iš vakarų priartės naujas ciklonas. Dangus vėl sparčiai apniuks. Šiaurės vakarinėje šalies pusėje neišvengsime mišrių kritulių. Vėjas nekeis nei krypties, nei greičio. Aukščiausia oro temperatūra svyruos tarp 1–6 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį žymesnių kritulių neprognozuojama. Pietų, pietryčių vėjas po truputį pradės rimti. Saulei tekant temperatūra numatoma tarp 4 laipsnių šalčio ir 1 laipsnio šilumos, po vidudienio pakils iki 0–5 laipsnių šilumos.
Penktadienį minėtasis žemo slėgio sūkurys vietomis atgins pas mus sniegą ir šlapdribą. Vėjas vėl pasisuks iš pietų, pietvakarių, pūs 7–12 m/sek stiprumu. Prie jūros gūsiai sustiprės iki 17 m/sek. Naktį termometrai rodys nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną 1–6 laipsnių šilumą.
SniegasOrai ir klimatas Lietuvojeorai Lietuvoje
Rodyti daugiau žymių