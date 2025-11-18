„Orai tiks tik patiems kantriausiems ir ištvermingiausiems“: žinoma sinoptikė įspėja, kam nusiteikti artimiausiu metu

„Visokių kritulių-su sniegeliu, šlapdriba, kai kur ir lietumi vėlyvo rudens darganų sezonas jau „atidarytas“. Didžiąją dalį Europos, nuo poliarinių platumų iki Viduržemio jūros užguls ciklonų sistema. Vėliau dar ir iš vakarų ciklonai prisijungs.
Šaltas poliarinių platumų oras vis tolyn į pietus brausis, tad daug kur, ne tik pas mus, laukia ir šaltoki ir su darganom orai. Savaitės pradžioje pas mus dar stiproki ir žvarboki vėjai pūs.
Ramesnis, sausesnis turėtų būti šeštadienis ir sekmadienio naktis. Pagal dabartinius duomenis jau sekmadienio dieną ir kitos savaitės pradžioje vėl ne tik stipresnių vėjų, bet ir didesnių darganų sulauksim.
Orai tiks, ko gero, tik patiems kantriausiems ir ištvermingiausiems . Ir tik kartais prašviesėjęs dangus vėlyvą vakarą ar naktį pradžiugins savo spindesiu ir paslaptimis“, – rašė sinoptikė.
Antradienį, lapkričio 18 d. protarpiais krituliai, gausesni naktį, daugiausia vakariniuose rajonuose-šlapdriba su sniegu maišysis, pajūryje lietus su šlapdriba kris. Naktį ir rytą kai kur plikledis.
Vėjas vakarų, pietvakarių, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį ir dienos pradžioje gūsiai 15 m/s, pajūryje 16–18 m/s. Oro temperatūra naktį minus 2 plius 2°C, šilčiausia pajūryje plius 4–6°C, dieną plius 1–3°C, šilčiausia pajūryje plius 4–6°C.
Trečiadienį, lapkričio 19 d. protarpiais mišrūs krituliai, naktį daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, vyraus sniegas ir šlapdriba, tik pajūryje lietus su šlapdriba maišysis, dieną jau daug kur ir gausesni krituliai j, daugiausia lietus kartais su silpna šlapdriba maišysis, tik rytiniuose rajonuose vyraus didesnė šlapdriba.
Naktį daug kur plikledis. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį minus 1–3°C, šilčiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke 0 plius 2°C, dieną plius1–3°C, pajūryje apie plius 4–6°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 20-osios naktį be ženklesnių kritulių, plikledis, dieną protarpiais nedideli krituliai, vyraus šlapdriba, sniegas, jau daugiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių naktį 7–12 m/, dieną 5–10 m/s. Naktį minus 1–5°C, dieną plius 1–3°C.
Penktadienį, lapkričio 21-osios naktį šiek tiek pasnigs, tik pajūryje lietus su šlapdriba maišysis, kai kur plikledis, dieną gali šiek tiek palyti pajūryje. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 0 minus 2°C, pajūryje plius 1–3°C, dieną plius 1–3°C, pajūryje plius 4–6°C.
Šeštadienį, lapkričio 22 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 0 minus 5°C, šalčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną plius 1–3°C, pajūryje apie plius 5°C.
Sekmadienį, lapkričio 23-osios naktį dar be kritulių, rūkai nusidrieks, dieną jau gausokų kritulių galim sulaukti-pradžioje sniegas ir šlapdriba, vėliau jau lietus vyraus. Galima lijundra. Vėjas rytų, pietryčių naktį 7–12 m/s, rytą ir dieną gūsiai 15–20 m/s. Naktį minus 2–6°C, dieną plius 1–4°C.
Pirmadienį, lapkričio 24 d. gausokas lietus, tik vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose popietę vėl šlapdriba drėbs. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį ir dieną plius 1–4°C.
Antradienį, lapkričio 25-osios naktį be ženklesnių kritulių, dieną vėl gausoki krituliai -daugiausia lietus, tik vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose vėl šlapdriba kris. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį 0 minus 4°C, dieną plius 1–6°C, šilčiausia pietiniuose rajonuose.
