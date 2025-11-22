Paskelbė, kur Lietuvoje gausu sniego: keturi žiemiškiausi taškai

Vėliau paskelbtas ir kadras iš palydovo, kur parodyta, kurioje dalyje yra sniego.
„Dangus Vakarų Lietuvoje šiandien pragiedrėjo (išskyrus Baltijos jūra ir pajūrio ruožą), todėl susidarė gera proga pasižiūrėti kurios vietovės pabaltavusios labiausiai.
Uždėjau keturis taškelius (nuo pietų iki šiaurės): Rietavas, Plungė, Telšiai ir Seda. Šiose apylinkėse vaizdas atrodo žiemiškiausiai, sniego danga siekia iki keleto centimetrų“, – rašė „Orai ir klimatas Lietuvoje“ specialistas Gytis Valaika.
Čia jis priduria: „Sekmadienį vakare ir pirmadienio naktį į pietrytinę šalies pusę atslinks nauja sniego porcija. Susidarys iki 1–3 cm sniego danga. Daugiausia prisnigs palei Lietuvos-Baltarusijos sieną.“
Sekmadienio naktį bus lietus ir šlapdriba, dieną – nedidelis kiekis sniego
Kaip portalas Lrytas rašė anksčiau, sekmadienio naktį, iš vakarų artėjant ciklonui, vakariniai šalies rajonai kai kur sulauks lietaus ir šlapdribos. Vėjo stiprumas bus vidutinis – 4–9 m/s, o pajūryje gūsiai sieks iki 12 m/s.
„Temperatūra sparčiai kris net iki 2–7 laipsnių šalčio, tuo tarpų priekrantėje išliks apie 0–3 laipsnius šilumos“, – nurodo J. Voitkevičius.
Tuo metu sekmadienio dieną pietrytiniuose rajonuose po vidurdienio iškris nedidelis kiekis sniego.
Vėjas nurims iki 3–8 m/s, o temperatūra vyraus tarp 1 laipsnio šalčio ir 4 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį snigs beveik visoje Lietuvoje
Pirmadienio naktį, teigia LHMT sinoptikas, beveik visa Lietuva sulauks sniego, tačiau pajūryje jo bus mažiau. Vėjas bus silpnas, o termometrai rodys nuo 0 laipsnių prie jūros iki 5 laipsnių šalčio rytiniuose šalies rajonuose.
Tuo metu pirmadienį dieną daugelyje rajonų, daugiausiai Rytų Lietuvoje, iškris nedidelis kiekis sniego. Vėjas taip pat išliks silpnas. Temperatūra vietomis išliks apie 3 laipsnius šalčio, bet prie jūros nekils aukščiau 2 laipsnių šilumos.