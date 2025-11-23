GamtaOrai

Žiemiški orai įsibėgėja: šalį padengs sniegas ir plikledis

2025 m. lapkričio 23 d. 09:12
Sekmadienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Vietomis prognozuojamas sniegas, kai kur ir plikledis, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra nuo minus 1 iki plius 4 °C.
Pirmadienį daugelyje rajonų numatomas sniegas, dieną nedidelis. Kai kur plikledis. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas pietryčių, rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
