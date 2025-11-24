Praėjusi naktis – šalčiausia šį sezoną: šalo iki beveik -10 laipsnių

„Sekmadienio diena buvo švelniai žiemiška. Vietomis snigo. Aukščiausia oro temperatūra -2..+1 laipsnis.
Naktį pasnigo rytinėje šalies pusėje, formavosi sniego danga. Tuo tarpu vakariniuose rajonuose dangus buvo pragiedrėjęs, todėl ten stipriau pašalo. Žemiausia oro temperatūra 2–8 laipsniai šalčio.
Preliminarūs duomenys rodo, jog Rietave šiandien ryte šaltis paspaudė dar labiau nei sekmadienį ryte Varėnoje (-9,2 laipsnio). Remiantis 8:00 val. duomenimis, oro temperatūra buvo nukritusi iki -9,8 laipsnio.
Kalbant apie sniegą, pirmadienį ryte storiausia sniego danga buvo susidariusi Guntauninkuose (Ignalinos r.) kur siekė po 5 cm. Dūkšte (Ignalinos r.) buvo apie 4 cm, o Vilniuje, Buivydžiuose (Vilniaus r.) ir Utenoje – apie 3 cm“, – skelbė meteo.
Žiemiškos, skelbia sinoptikai, bus ir ateinančios dienos.
Šiandien vienas žemo slėgio sūkurys nutols, kitas priartėti dar nespės. Dangų beveik visoje šalyje dengs vientisas pilkų debesų sluoksnis, nedidelių pragiedrulių pasirodys tik kai kuriose vietovėse.
Storiausi ir tankiausi debesys vietomis pažers negausaus sniego. Pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, 5–10 m/sek. greičiu. Temperatūra daug kur nekils aukščiau 0–2 laipsnių šalčio, tik prie jūros sušils iki 1–2 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį orai mažai keisis. Dangus išliks debesuotas, vietomis truputį pasnyguriuos. Vėjas papūs iš pietų, pietryčių, 3–8 m/sek. greičiu. Temperatūra kris nedaug, bus 0–4 laipsniai šalčio, tik Kuršių nerijoje laikysis apie 1 laipsnį šilumos.
Antradienio dieną artės pietinis ciklonas ir jo atmosferos frontas. Beveik visur bus debesuota, didesnė nedidelių pragiedrulių tikimybė bus vakariniuose rajonuose. Popietę į pietinius ir pietrytinius rajonus ims plisti krituliai – šlapdriba ir sniegas. Pietryčių vėjas suksis iš rytų, šiaurės rytų, išliks nestiprus, pūs 5–10 m/sek. greičiu. Šalį pasieks šiek tiek švelnesnio oro masė, temperatūra pasiskirstys nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos.
Trečiadienio naktį dangus bus apniukęs, pietrytinėje šalies pusėje snigs, kris šlapdriba. Vėjas pūs iš šiaurės rytų, 5–10 m/sek. greičiu. Bus nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Trečiadienio dieną vyraus apniukę orai, nedidelių pragiedrulių gali pasirodyti nebent šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietrytinėje šalies pusėje tęsis krituliai, daugiausia tai bus šlapdriba ir sniegas. Šiaurės rytų vėjas pūs 6–11 m/sek. greičiu. Temperatūra įdienojus passkirstys nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos.
Ketvirtadienio naktį mūsų šalies orus lems tas pats pietinis ciklonas. Dangų dengs tankūs debesys, pietrytinėje šalies pusėje snigs. Pūs šiaurės rytų, šiaurės vėjas, 6–11 m/sek. greičiu. Temperatūra kris iki 0–4 laipsnių šalčio, Kuršių nerijoje išsilaikys apie 1 laipsnį šilumos.
Jeigu prognozės pasitvirtins, ketvirtadienio rytą pietrytinėje šalies dalyje gali būti susidariusi net 8–18 centimetrų sniego danga, tačiau kai kurie kiti šaltiniai prognozuoja, kad daugiausia prisnigs Vidurio ir Šiaurės Vakarų Lietuvoje, todėl kol kas nėra visiškai aišku kur prisnigs daugiausiai.
Ciklonai kilę iš pietų yra labai sunkiai prognozuojami, nes jų kritulių zonos labai koncentruotos. Jų slinkimo trajektorijai pasikeitus per keliasdešimt kilometrų, iškritusių kritulių kiekis nuo anksčiau prognozuoto gali labai smarkiai pasikeisti.
Ketvirtadienio dieną ciklonas trauksis, todėl debesys suplonės, vietomis pasirodys saulė. Trumpai ir negausiai pasnigs tik vietomis. Vėjas aprims ir taps besikeičiančios krypties. Įdienojus bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.
Penktadienį turėtų sustiprėti aukštesnio slėgio laukas. Kritulių tikimybė sumažės iki minimumo. Papūs stipresnis pietų vėjas. Naktį šals iki 1–6, pietrytiniuose rajonuose vietomis 7–9 laipsnių šalčio, pajūryje išsilaikys 0–2 laipsnių šiluma, dieną bus nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, pajūryje iki 4 laipsnių šilumos.
Pagal dabartinius duomenis savaitgalį aukšto slėgio sritis po truputį trauksis, tačiau kritulių bus nedaug. Naktimis bus keli laipsniai šalčio, dienomis vyraus silpnai teigiama temperatūra.
