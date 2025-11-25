GamtaOrai

Dėl smarkaus sniego įspėja, bet ragina neįsijausti: „Apokalipsės nebus“

2025 m. lapkričio 25 d. 15:25
„Nenoriu nieko nuliūdinti, bet iki sniego apokalipsės, žinokit, toloka“, – tokia žinutė grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ pasidalino meteo.lt meteorologas Gytis Valaika.
Taip jis reagavo į antradienį Lietuvoje šiek tiek įsismarkavusį vajų dėl laukiančio rimto žiemos išbandymo, dėl kurio socialiniuose tinkluose pasirodė ir įrašai apie laukiantį „apokaliptinį sniegą“.
„Taip, sniego bus – per dvi paras dalyje šalies iškris visai nemažai, maždaug iki 10–15 cm. Taip, tai pirmasis rimtesnis žiemos išbandymas, galbūt dalis nuošaliau gyvenančių be elektros liks, gerokai pasunkės eismo sąlygos. Dažnas juk pamiršęs kaip vairuoti per sniegą, eiti per ledą ir t.t. Bet apokalipsės nebus“, – rašoma „Orai ir klimatas Lietuvoje paskyroje“.
„Sniego apokalipse sau leisčiau pavadinti nebent katastrofinį snygį, kuomet per 12 val. ar trumpesnį periodą iškrenta daugiau bent 20–30 cm sniego. Dabar intensyvumas bus mažesnis. Iki apokalipsės trūksta, todėl išgyvensim“, – pridūrė jis.
Meteo.lt antradienį paskelbė svarbų įspėjimą – laukiantį stichinį reiškinį. Popiet į telefonus įspėjimus gavo ir dalis Lietuvoje gyventojų.
Juose įspėta apie sudėtingas orų sąlygas: smarkų sniegą, šlapdribą. Įspėjama, kad gali sutrikti elektros energijos tiekimas, lūžti medžių šakos.
„Trečiadienį 8–12 val. laikotarpiu pietiniuose Lietuvos rajonuose bus pasiektas žiemos reiškinių komplekso (smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos) rodiklis. Antroje trečiadienio pusėje ir naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį žiemos reiškinių kompleksas išplis į daugelį šalies rajonų“, – rašė meteo.lt. Rekomenduojama, kad jeigu įmanoma, atidėti nebūtinas keliones.
„Venkite aukštų ir senų medžių, nestatykite šiose vietose automobilių – jų šakos gali neatlaikyti iškritusio sniego kiekio ir nulūžti“, – skelbė sinoptikai.
