Į Lietuvą atslinko pavojingų reiškinių „puokštė“: sinoptikai įspėja, ko tikėtis

Savaitės vidurys bus sniegingas, bet nuo penktadienio įsivyraus sausesni orai, praneša meteo.lt.
Trečiadienio naktį vietomis, daugiausia Pietų Lietuvoje, krituliai, vyraus sniegas. Kai kur lijundra, šlapio sniego apdraba. Vėjas šiaurės rytų, 6–11 m/s. Temperatūra 1–6 laipsniai šalčio, kai kur 0–2 laipsniai šilumos.
Trečiadienio dieną krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 8–13 m/s. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, naktį vietomis smarkūs (vyraus sniegas, šlapdriba). Naktį daug kur formuosis šlapio sniego apdraba.
Kai kur plikledis, lijundra. Vėjas naktį šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Penktadienio naktį kai kur silpni krituliai. Dieną be žymesnių kritulių. Plikledis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–3 laipsniai šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Šeštadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas pietų, pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, dieną 0–4 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis nedideli krituliai. Kai kur lijundra, plikledis. Vėjas pietų, pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos, dieną 0–5 laipsniai šilumos. Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų išlikti panašūs orai.
