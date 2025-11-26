Į Lietuvą atslinko pavojingų reiškinių „puokštė“: sinoptikai įspėja, ko tikėtis

Trečiadienio naktį vietomis, daugiausia Pietų Lietuvoje, krituliai, vyraus sniegas. Kai kur lijundra, šlapio sniego apdraba. Vėjas šiaurės rytų, 6–11 m/s. Temperatūra 1–6 laipsniai šalčio, kai kur 0–2 laipsniai šilumos.
Trečiadienio dieną krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 8–13 m/s. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Ketvirtadienį daugelyje rajonų krituliai, naktį vietomis smarkūs (vyraus sniegas, šlapdriba). Naktį daug kur formuosis šlapio sniego apdraba.
Kai kur plikledis, lijundra. Vėjas naktį šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Penktadienio naktį kai kur silpni krituliai. Dieną be žymesnių kritulių. Plikledis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–3 laipsniai šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Šeštadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas pietų, pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, dieną 0–4 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis nedideli krituliai. Kai kur lijundra, plikledis. Vėjas pietų, pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos, dieną 0–5 laipsniai šilumos. Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų išlikti panašūs orai.
