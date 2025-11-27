GamtaOrai

Po porcijos sniego – sinoptikų žinia, ko laukti toliau

2025 m. lapkričio 27 d. 06:03
Lrytas.lt
Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi krituliai, daugiausia sniegas, praneša meteo. Kai kur gali kauptis šlapio sniego apdraba. Vietomis tikėtina lijundra ir plikledis.
Pūs besikeičiančios krypties, 7–12 m/s vėjas. Temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis iškris nedideli krituliai. Daug kur išliks plikledis, naktį kai kur gali pasitaikyti lijundros ir rūko.
Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų krypties, 6–11 m/s, pajūryje – iki 14 m/s.
Temperatūra naktį sieks 1–6 laipsnius šalčio, pajūryje 0–2 laipsnius šilumos, dieną numatoma nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomi nedideli krituliai. Naktį ir rytą daug kur bus plikledis.
Vėjas pietų krypčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį kris iki 0–5 laipsnių šalčio, dieną svyruos nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.
