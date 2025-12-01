Klimatologas pasakė, ko laukti artimiausiu metu ir koks žadamas gruodis

„Vieni sako, kad vėl grįžo niūrūs orai su cepelininiu dangumi ir silpnais krituliais, kiti – kad jaučiasi kaip pavasarį praėjus šalčiams. Dar kiti sako, kad tai eilinis atlydys, kurių per žiemą gali būti iki keliolikos ir pan. Taip, paskutinis lapkričio dešimtadienis beveik visoje Europoje buvo šaltesnis nei įprastai, tik Lietuvoje tai sudarė 0,9–2,6 °C žemiau normos, o pavyzdžiui, Prancūzijoje (Centrinis masyvas) – net 8 °C žemiau normos“, – pasualio orų apžvalgoje rašė specialistas.
G.Stankūnavičius pridūrė, kad šalta buvo ir Ispanijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Austrijoje ir šiaurinėje Italijoje, tačiau daug šilčiau už normą buvo pietinėje Ukrainoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, rytinėje Graikijos ir vakarinėje Turkijos dalyse, didesnėje Arkties dalyje, Kazachstane, pietinėje Sibiro dalyje ir kitur.
Klimatologas taip pat priminė ir apie praėjusią savaitę Lietuvą lankiusį cikloną.
„Visai neseniai daug kas į telefonus gavo perspėjimus (greičiausiai iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento) apie gausų snygį, šlapio sniego apdrabą, gal ir apie lijundrą, plikledį bei stiprų vėją. Tai buvo susiję su pietinio ciklono, kuris praeitą antradienį užsimezgė virš Adrijos jūros, veikla. Jis sparčiai vystėsi ir judėjo į šiaurę ir šiaurės rytus.
Trečiadienį ciklonas pasiekė Karpatus, kur gausiai pasnigo, labai suprastėjo važiavimo sąlygos, o tą patį vakarą pasiekė ir pietinę Lietuvą. Sniego intensyvumas neatrodė labai pavojingas, juo labiau, kad vėliau pasikeitė jo pobūdis. Sniegą keitė šlapias sniegas, sniegas su lietumi ir pan.
Tačiau ciklonui užtrukus beveik parą virš Lietuvos teritorijos vietomis pietinėje ir pietvakarinėje Lietuvoje susidarė laikina 12–18 cm sniego danga. Dar šiandien vietomis Marijampolės ir Vilkaviškio rajonuose bei Kalvarijos savivaldybėje išliko 3–5 cm sniego danga, kuri per artimiausias kelias paras visai ištirps“, – dėstė specialistas.
Anot jo, šiuo metu orus Europoje lemia du pagrindiniai centrai: labai gilus (net ir šiam metų laikui) ciklonas virš Šiaurės rytų Atlanto bei aukšto slėgio sistemos (kurios centras virš šiaurinio Kazachstano) gūbrys.
„Antradienį minėtas ciklonas silps ir judės link Norvegijos, o anticiklono gūbrys stiprės. Poroje veikdami jie suformavo gana platų iš pietų į šiaurę nukreiptą srautą, kuris apims visą Vidurio, dalį Šiaurės, Rytų ir Vakarų Europos. Todėl visą savaitę didesnėje Europos dalyje vyraus ramūs, debesuoti ir vidutiniškai šilti orai.
Ir tik antroje savaitės pusėje iš Biskajos įlankos į vakarinę Viduržemio jūros dalį atslinks eilinis aktyvus ciklonas, kuris lems lietingus orus nuo rytinės Ispanijos iki Egėjo jūros, o Alpių, Pirėnų, Kantabrijos kalnuose bei vietomis Centriniame masyve – sniegą.
Lietuvoje visą savaitę vyraus silpnas ar vidutinio stiprumo pietų ir pietryčių vėjas, didelis debesuotumas, daug kur, išskyrus pajūrį, rūkas ir teigiama vidutinė paros oro temperatūra. Nakties ir dienos skirtumai bus maži, o pati temperatūra palaipsniui didės link savaitgalio. Žymesnių kritulių šią savaitę nelaukiama.
Dar kitą savaitę orai išliks vidutiniškai šilti, tačiau kritulių tikimybė padidės, taip pat galimi ir mišrūs krituliai.
Ilgalaikių orų prognozių duomenys rodo, kad visas gruodis Lietuvoje prognozuojamas šiltesnis už daugiametį (1–3 °C), tačiau kritulių bus mažiau, nei įprastai“, – rašė G.Stankūnavičius.
