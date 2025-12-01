Sinoptikas paskelbė, kaip atrodys pirmoji žiemos savaitė: ko tikėtis

Pūs nestiprus pietų, pietvakarių vėjas. Kiek stipresnis jis bus tik pajūryje. Aukščiausia temperatūra šiandien daug kur bus tarp 2–4 laipsnių šilumos. Pajūryje, vėjui pasisukus nuo šiltesnės jūros, temperatūra turėtų kilti iki 5–7 laipsnių šilumos
Antradienio naktį žymesni krituliai iš šalies atsitrauks, kris tik dulksna. Dangus vis dar išliks apsiniaukęs, keliuose pavojų kels tvyrojantys tiršti rūkai. Vėjas vėl neturės pastovios krypties, bet bus vos juntamas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos. Kai kur reikės pasisaugoti plikledžio.
Antradienio dieną situacija nesikeis. Saulės vėl nebus, dangų dengs tankūs, žemi, pilki debesys. Iš jų retkarčiais nežymiai padulksnos, vis dar laikysis tiršti rūkai. Vėjas daugiausia pūs iš pietryčių, nebus stiprus. Oras šils iki 1–3, kai kur 4–6 laipsnių šilumos.
Trečiadienį būsime vakarinėje anticiklono dalyje. Naktis ir toliau numatoma debesuota, pragiedrulių tikimybė vis dar bus minimali. Žymesnių kritulių nenumatoma, vietomis vis dar laikysis prastas matomumas. Vėjas išliks pietryčių krypties, nestiprus. Temperatūra kris iki 0–3 laipsnių šilumos, kai kur pažemės ir iki 1–2 laipsnių šalčio.
Trečiadienio diena nieko naujo nežada. Dangus laikysis apniukęs, žymesnių kritulių nenumatoma. Rūkai jau turėtų parsisklaidyti, matomumas gerės. Pūs vidutinio stiprumo pietryčių krypties vėjas. Temperatūra kils iki 1–4, kai kur 5–6 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį tankūs debesys trauktis neketina. Nedidelė pragiedrulių tikimybė bus nebent dienos metu šalies vakaruose. Vietomis iškris negausus lietus, dulksna. Didesnė kritulių tikimybė numatoma rytinėje Lietuvoje dalyje. Vėjas ir toliau bus nestiprus, išlaikys pietryčių kryptį. Naktį temperatūra pažemės iki 0–4 laipsnių šilumos, o dieną turėtų kilti kiek aukščiu ir pasieks 2–7 laipsnius.
Penktadienį esminių pokyčių Lietuvoje nebus. Nors atmosferos slėgis laikysis gana aukštas, bet tankūs, žemi debesys dengs visos šalies dangų. Pastebimesnių kritulių jie neatneš. Nestiprus vėjas ir toliau pūs iš pietryčių. Naktį temperatūra pasiskirstys nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, kai kur galės susiformuoti plikledis. Dieną, nepaisant tankių debesų, temperatūra turėtų kilti iki 3–6, kai kur 7–8 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais duomenimis, savaitgalį ryškesnių permainų nenumatoma. Ir toliau laikysis pakankamai sausi orai, truputį padidės pragiedrulių tikimybė, o vėjas išliks pietryčių krypties.
Oraiorai LietuvojeOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių