Skambant įspėjimams dėl 32 laipsnių šalčio – žinia ir dėl kitos savaitės pradžios

Šeštadienio dieną orai šalyje ir toliau išliks saulėti ir sausi, tačiau žiemiškai žvarbūs.
„Vėjas ir toliau pūs rytų, šiaurės rytų, bei išliks vidutinio stiprumo. Po pavojingai šaltos nakties temperatūra nekils aukščiau 13–18 laipsnių šalčio, bet kai kur, daugiausia pajūryje, bus apie 10–12 laipsnių šalčio“, – sako sinoptikas.
Anot jo, sekmadienio naktį šalčiai dar labiau sustiprės. Temperatūra kone visoje Lietuvoje sieks pavojingus 24–29 laipsnių šalčio, o vietomis dėl vietinių sąlygų gali kristi ir žemiau, vakariniame pakraštyje bus apie 20–23 šalčio.
Sekmadienio diena numatoma saulėta, bet šalta.
„Vėjas išliks šiaurės rytų, rytų krypties, bei liks vidutinio stiprumo. Oro temperatūra bus labai žema, net 16–21 laipsnių šalčio“, – prognozuoja J. Voitkevičius.
O, pasak sinoptiko, po šalto savaitgalio pirmadienio naktį laukia 14 metų nematytas reiškinys – speigas.
„Vėjas pūs jau šiaurinių krypčių ir sieks vos 3–8 m/s. Temperatūra naktį kris iki stichinių 27–32 laipsnių šalčio, tik pajūryje kiek šilčiau, bet išlieka pavojingi 23–26 laipsniai šalčio“, – teigė jis.
Pirmadienio dieną orus lems anticiklonas, todėl bus saulėta ir be kritulių. Be to, vietomis šals kiek mažiau. Termometro stulpeliai rodys apie 11–16 laipsnių šalčio, nors kai kur, daugiausia Šiaurės Rytų Lietuvoje, išliks apie 17–19 šalčio.
Ateinančios savaitės naktys, tarnybos surengtoje konferencijoje sakė Paulius Starkus, jau nebus spengiančiai šaltos, tačiau tiek antradienio, tiek trečiadienio naktį temperatūra dar gali kristi iki 20–25 laipsnių šalčio.
Antroje savaitės pusėje šaltis dar kiek atlėgs, tačiau sustiprės vėjas, tad orai išliks žiemiški ir žvarbūs.
„Pavasario kol kas, iš mūsų matomų prognozių, dar nesimato. Šaltis po truputį slūgs savaitės pabaigoje, tačiau tada įsivyraus žvarbus vėjas, tad žmogui neatrodys labai mažėjantis šaltis“, – kalbėjo P.Starkus.
