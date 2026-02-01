Po seniai Lietuvoje regėto speigo – sinoptikų žinia

Pirmadienį nesnigs. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 28–33, pajūryje 24–27, dieną 12–17, kai kur 18–20 laipsnių šalčio.
Antradienį sniego tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 20–25, vietomis šiaurės vakaruose 17–19, dieną 10–15 laipsnių šalčio.
Naktis iš penktadienio į šeštadienį buvo itin šalta, oro temperatūra krito žymiai sparčiau nei įprastai šią žiemą ir didesnėje šalies dalyje pažemėjo iki 20–25 laipsnių šalčio.
Šalies pietinėje, pietvakarinėje dalyje termometro stulpeliai krito mažiau – temperatūra čia siekė tarp 15–19 laipsnių šalčio, sako „Meteo LT“ Prognozių ir perspėjimų skyriaus vyresnysis sinoptikas Paulius Starkus.
„O štai šiauriniai rajonai jau tikrai buvo labiausiai žiemiški ir čia atšalo net iki 26–29 laipsnių šalčio. Kol kas, pagal dabartinius duomenis, Šeduvoje temperatūra yra pažemėjusi iki 29,4 laipsnių. Tačiau, atsižvelgiant į sąlygas, pati žemiausia temperatūra būna tekant saulei, tad dar truputį galės ji pasikeisti“, – LRT radijui šeštadienio rytą sakė P. Starkus.
Kiek vėliau šeštadienį „Meteo LT“ savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ patikslino, kad buvo užfiksuotas speigas. Tiesa, kol kas tik vienoje meteorologijos stotyje.
„Remiantis preliminariais duomenimis, šiandien ryte (prieš Saulės patekėjimą) Šeduvoje (Radviliškio r.) oro temperatūra buvo nukritusi net iki -30,1 °C. Paskutinį kartą dar šalčiau Lietuvoje buvo tik prieš ~14 metų (2012–02–06) Akmenėje, kuomet šalo iki -30,4 °C. Nors ir labai šalta, tačiau rekordai nėra fiksuojami, nes praeityje šią dieną yra buvę gerokai šalčiau. Lygiai prieš 70 metų (1956–01–31) Utenoje šalo net iki -38,9 °C.“, – rašoma „Meteo LT“ paskyroje feisbuke.