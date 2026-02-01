GamtaOrai

Šiaurinėje Lietuvos dalyje šaltis spustelėjo iki 30 laipsnių: sinoptikai įspėja – bus dar šalčiau

2026 m. vasario 1 d. 09:39
Karolina Konopackienė
Sekmadienio naktį labiausiai šalo šiaurinėje šalies dalyje, o Joniškyje oro temperatūra nukrito ir iki 30 laipsnių šalčio, pranešė LRT radijas.
Savo ruožtu Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Jonas Sakalauskas sako, kad sekmadienio diena bus mažai debesuota, tad žymesnio sniego nesulauksime.
Nepaisant to, diena bus šalta ir žiemiškai žvarbi.
„Pūs rytų, šiaurės rytų vėjas 5–10 m/s greičiu.
Temperatūra šiek tiek pakils – šios dienos aukščiausia temperatūra daug kur bus 14–18, bet vietomis laikysis ir 19 laipsnių šaltis“, – LRT radijui sakė J. Sakalauskas.
Kaip skelbta anksčiau, sinoptikai teigia, kad dar didesnio šalčio Lietuvoje sulauksime naktį iš sekmadienio į pirmadienį.
Anot jų, žemiausia oro temperatūra kai kur gali siekti 32 laipsnius šalčio.
