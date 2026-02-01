Šiaurinėje Lietuvos dalyje šaltis spustelėjo iki 30 laipsnių: sinoptikai įspėja – bus dar šalčiau

Savo ruožtu Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Jonas Sakalauskas sako, kad sekmadienio diena bus mažai debesuota, tad žymesnio sniego nesulauksime.
Nepaisant to, diena bus šalta ir žiemiškai žvarbi.
„Pūs rytų, šiaurės rytų vėjas 5–10 m/s greičiu.
Temperatūra šiek tiek pakils – šios dienos aukščiausia temperatūra daug kur bus 14–18, bet vietomis laikysis ir 19 laipsnių šaltis“, – LRT radijui sakė J. Sakalauskas.
Kaip skelbta anksčiau, sinoptikai teigia, kad dar didesnio šalčio Lietuvoje sulauksime naktį iš sekmadienio į pirmadienį.
Anot jų, žemiausia oro temperatūra kai kur gali siekti 32 laipsnius šalčio.
