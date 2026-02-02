Lietuviai dalinasi, kokį didelį šaltį fiksavo pirmadienio rytą: ką svarbu suprasti

Lietuvai fiksuojant stingdantį šaltį savaitgalį paskelbta, kad naktis iš sekmadienio į pirmadienį bus šalčiausia 2026-aisiais.
Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ Arvydas iš Šakių rajone esančių Lukšių dalinosi termometro stulpelio nuotrauka, kur užfiksuotas 36 laipsnių šaltis. Rodmenys – 6 val. 30 min.
Andrius Elektrėnuose išvydo ir 42 laipsnių šaltį rodantį termometrą, tačiau kaip pastebėjo ir kiti grupės nariai – tokius skaičius šis rodo, nes termometras nėra tinkamai sukalibruotas.
Net 45 laipsnių šaltį rodė iš Šiaulių rajono gyventojo termometras.
Štai Loreta iš Mažeikių rajone esančių Trikšlių pranešė, kad jos termometras fiksavo 30 laipsnių šaltį, o Ilma iš Gargždų – 25 laipsnius šalčio.
Daiva iš Rietavo pasidalino kadru iš automobilio, kuris rodė 31,5 laipsnio šalčio.
Žinoma, visi šie gyventojų parodymai neatspindi tikrosios temperatūros.
Kaip LRT radijui pirmadienio rytą sakė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Elena Kliukina, 40 laipsnių šalčio fiksuota nebuvo.
Didžiausias šaltis naktį buvo užfiksuotas Šeduvos meteorologijos stotyje – 34 laipsniai šalčio. Toks pat šaltis užfiksuotas ir Joniškyje.
Tad gyventojų paskelbtos nuotraukos klaidina, o tam yra aiški priežastis – nesuderinti, paprastesni termometrai.
Portalas Lrytas primena, kad ekspertai nuolat pabrėžia, kad oro temperatūrą matuoti reikėtų su gerai sukalibruotais, aukštesnės klasės termometrais. Termometrai turėtų būti nuolat tikrinami, reguliuojami.
Apie tai, kur iš tiesų buvo užfiksuotas didžiausias šaltis kiekvieną dieną praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba meteo.lt.
Kaip pirmadienio rytą skelbė portalas Lrytas, šiandien mūsų šalies orus lems anticiklono gūbrys. Dangumi praplauks pavieniai ploni debesėliai. Džiugins skaisčiai šviečianti saulė. Nesnigs. Pūs vidutinio stiprumo, bet šaltas šiaurinių krypčių vėjas. Po šaltos nakties, įdienojus speigas sušvelnės iki 15–20, pajūryje 12–14 laipsnių šalčio.
Antradienio naktį situacija menkai keisis. Vyraus giedri ir sausi orai. Nurims šiaurys vėjas iki vos juntamo. Naktis bus šiek tiek šiltesnė lyginant su pirmadienio naktimi, šią naktį vės iki 21–26, vietomis 18–20 laipsnių šalčio.
Antradienio dieną sniego tikimybė taip numatoma menka. Laukia dar viena saulėta diena. Papūs 3–8 m/sek. stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 12–17 laipsnių šalčio.
Trečiadienio naktį iš vakarų vis labiau spausis ciklonas. Debesų dar bus nedaug, o ir sniego jie neatneš. Vėjas pasisuks iš šiaurės rytų, rytų, sustiprės iki vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 20–25, vakariniuose rajonuose kai kur 17–19 laipsnių šalčio.
Trečiadienio dieną būsime daugiau žemo slėgio sūkurio šiaurės rytiniame pakraštyje. Dangų apdengs storesni debesys, tačiau vietomis saulė vis tiek pasirodys. Žymesnio sniego nenumatoma. Pūs stiprokas šiaurės rytų, rytų vėjas. Popietę termometrai rodys 11–16 laipsnių šaltį.\
