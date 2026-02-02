Po stulbinančių nuotraukų – specialistų priminimas

„Kaip ir įprastai, kai būna karšta arba labai šalta padaugėja nuotraukų su buitinių termometrų rodmenimis. Kai kurie žmonės kartais teigia, jog būtent pas juos buvo užfiksuotas rekordas.
Deja, ne visi žino, kad oro temperatūra negali būti matuojama bet kaip ir bet kur. Yra tam tikri reikalavimai termometrams ir vietovei, kurioje atliekami oro temperatūros stebėjimai.
Norint tiksliai išmatuoti (foninę) oro temperatūrą, nereikėtų termometro tvirtinti prie namo sienos ar langų. Prietaisą reikėtų atitraukti nuo medžių, krūmų, bei šaligatvių ir gatvių.
Paprastai sakant, vietovė aplink prietaisą turi būti kuo atviresnė. Taip pat, termometras visuomet turėtų būti apsaugotas (t. y. paslėptas šešėlyje) nuo tiesioginių Saulės spindulių (kurie pamažu išderina arba visai sugadina prietaisą) baltu bei gerai ventiliuojamu narveliu. Termometras turėtų būti įrengtas virš retkarčiais šiltuoju metų laiku nupjaunamos žolės 1,5 metro aukštyje.
Kas tam tikrą laikotarpį termometras turėtų būti pakeičiamas nauju arba kalibruojamas (kuomet patikrinama ar jis vis dar tiksliai matuoja). Jeigu šių esminių reikalavimų nesilaikoma, išmatuojamos temperatūros reikšmės bus tik apytikslės.
Jei galimybių teisingai įsirengti termometrą neturite, tuomet rekomenduojame jį kabinti bent jau prie šiaurinės namo sienos arba langų t. y. tų vietų, kuriose termometras niekada nebus apšviestas tiesioginių Saulės spindulių, o sąlyginai šiltos namo sienos turės mažiausiai įtakos rodmenims.
Dar svarbu žinoti bei suprasti, kad ramiomis ir giedromis naktimis oro temperatūrą stipriai veikia vietovės mikroklimatas, todėl kartais būna situacijų, jog temperatūra net 1 km atstumu skiriasi keliais laipsniais.
P. S. jeigu šiandien išmatavote gerokai žemesnę oro temperatūrą nei -35 °C, tuomet labai tikėtina, jog jūsų termometras rodo netikslius rodmenis. Jį reikėtų pakeisti nauju ir/ar perstatyti į kitą vietą“, – patarimais dalijasi Meteo.lt
