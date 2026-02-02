Sinoptikė ragina neatsipalaiduoti: ateinančios naktys – vėl šaltos, po jų – pūgos

Pasak jos, antradienio naktį vyraus giedri ir sausi orai, o žemiausia oro temperatūra sieks 21–26 laipsnius šalčio, šiaurės vakaruose atšals iki 15–20 laipsnių.
Antradienio dieną orai išliks panašūs, tik dažniau užklys ploni debesys.
„Sniego tikimybė išliks menka. Šiaurinių krypčių vėjas pūs 3–8 m/s stiprumu. Įdienojus šaltis nuslūgs iki 12–17 laipsnių šalčio, prie jūros bus apie 9–11 laipsnių šalčio“, – sako S. Dalinkevičiūtė.
Trečiadienį į regioną lėtai stumsis ciklonas iš Atlanto, todėl jau naktį šalyje prognozuojamas nedidelis debesuotumas, tačiau sniego nenumatoma. Pūs vidutinio stiprumo šiaurės rytų, rytų krypties vėjas, o žemiausia oro temperatūra sieks 19–24, pajūryje – 15–18 laipsnių šalčio.
Visgi trečiadienio dieną danguje daugės tankesnių debesų, pradės stiprėti vėjas.
„Įsivyraus nepastovus debesuotumas. Žymesnio sniego tikėtis nereikėtų. Stiprės šiaurės rytų, rytų vėjas, vakariniame šalies pakraštyje gūsiai sieks 15 m/s“, – prognozuoja sinoptikė.
Aukščiausia temperatūra dieną svyruos tarp 11–16 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienį, įsitvirtinus žemo slėgio sūkuriui, Lietuvoje sulauksime sniego ir žvarbaus vėjo.
„Naktis prognozuojama be žymesnio sniego, dieną pradedant pietiniais rajonais iki vakaro pasnigs daugelyje vietovių. Pūs stiprokas ir šaltas rytų, pietryčių vėjas, prie jūros išliks gūsingas. Vietomis pustys lengvutes snaiges, kai kur kils trumpalaikės pūgos“, – sako S. Dalinkevičiūtė.
Pasak jos, saulei tekant, oro temperatūra ketvirtadienio paryčiais pažemės iki 14–19, kai kuriuose vietose 11–13 laipsnių šalčio. Dieną šals iki 5–10 laipsnių šalčio.
Penktadienį orai taps darganoti ir niūrūs. Sinoptikės teigimu, daug kur kris sniegas, pūs rytų, šiaurės rytų vėjas.
Naktį oras vės iki 5–10 laipsnių šalčio, dieną bus tarp 2–7 laipsnių šalčio. Pietiniame šalies pakraštyje termometrai rodys apie 0 laipsnių.
