„Turėtų vėl labiau šalti“: naujausia sinoptikės žinia ir įspėjimas, kur bus pavojingiausia

„Sausas, šaltas anticiklonas, vardu Daniel, nusidriekęs per Skandinaviją ir Rytų Europą ilgai blokavo šiltesnius ir drėgnesnius ciklonus ir iš vakarų ir iš pietų. Bet jau rytoj jis bus lėtai stumiamas tolyn iš pietvakarių stiprėjančios daugiau ar mažiau drėgnesnės ir audringesnės, o nuo ketvirtadienio jau ir šiltesnės ciklonų sistemos. Vėl stiprės rytinių krypčių vėjas, trečiadienį dar bus sausa, šaltoka (naktį ir gerokai šalta) ir žvarbu.
Nuo ketvirtadienio, pradedant pietiniais, pietvakariniais rajonais, mus turėtų pasiekti atmosferos frontų debesys, šiek tiek kritulių pabers, daugiausia sniego. Penktadienį ir šeštadienio naktį kai kur sniegas su dulksnojančia migla ir lijundra prie paviršiaus klijuosis, daugiausia pietvakariniuose, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose.
Pagal dabartinius duomenis, pas mus lijundra turėtų būti silpna, nes didžiausia ir pavojingiausia ji gali būti Karaliaučiaus srityje ir Lenkijoje. Vis dar pūs stiprokas rytų, o šeštadienį jau į šiaurės rytų vėjas, tad kad ir menką kai kur krentantį sniegą pažeme pagainios ar į nedidelius sūkurius užsuks.
Nuo šeštadienio dienos iš šiaurės, per Skandinaviją link mūsų vėl plėsis sausas, šaltesnis anticiklonas, bus dar vėjuota, o nuo sekmadienio turėtų vėl labiau šalti. Sausa, šaltoka, bet jau su silpnais vėjais turėtų būti ir kitos savaitės pradžia“, – feisbuko paskyroje rašė sinoptikė.
Trečiadienį, vasario 4 d. be sniego, naktį kai kur rūkai drieksis, šerkšnas. Vėjas rytų naktį 5–10 m/s, rytą ir dieną 7–12 m/s, stipresnis vakarinėje Lietuvos pusėje, čia gūsiai iki 15 m/s. Naktį minus 17–21 laipsnis, šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose iki minus 22–25 laipsnių, pajūryje 14–16, dieną 10–12 laipsnių šalčio, šiaurėje, šiaurės rytuose 13–16 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienį, vasario 5 d. pasnigs, dieną vietomis kiek daugiau. Kai kur pustys. Vėjas rytų 7–12 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai iki 15 m/s. Šalčiausia nakties pradžioje 11–16, šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose iki 17–19 laipsnių šalčio, dieną 4–9 laipsniai šalčio.
Penktadienį, vasario 6 d. protarpiais krituliai, daugiausia pasnigs, kai kur, daugiausia pietvakariniuose, pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose silpna šlapdriba, dulksna su lijundra kris. Vėjas rytų 7–12 m/s, vakariniam pakraštuke gūsiai 14 m/s. Naktį 3–8, dieną 1–6 laipsniai šalčio, silpniausiai šals pietiniuose rajonuose.
Šeštadienį, vasario 7-osios naktį nedideli krituliai, daugiausia sniegas, tik pietiniuose rajonuose su sniegu nedidelė šlapdriba, dulksna su lijundra maišysis, dieną jau be ženklesnių kritulių.
Vėjas šiaurės rytų 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 14 m/s. Naktį 3–7, šalčiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, dieną 1–6 laipsniai šalčio, šiauriniuose rajonuose iki 8 laipsnių šalčio.
Sekmadienį, vasario 8 d. jau nesnigs. Vėjas šiaurės rytų 6–11m/s. Naktį 15–20 laipsnių šalčio, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose 9–14 laipsnių šalčio, dieną 9–14 laipsnių šalčio, šalčiausia šiauriniuose rajonuose.
Pirmadienį, vasario 9 d. be sniego. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 19–24 laipsniai šalčio, vakaruose, šiaurės vakaruose 13–18 laipsnių šalčio, dieną 9–14 laipsnių šalčio.
Antradienį, vasario 10 d. be sniego. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį 19–24 laipsniai šalčio, dieną 7–12 laipsnių šalčio.
Trečiadienį, vasario 11 d. gali šiek tiek pasnigti. Vėjas rytinių krypčių 3–7 m/s. Naktį 10–13, šiauriniam, šiaurės rytiniam pakraštuke nakties pradžioje 14–18 laipsnių šalčio, dieną 3–8 laipsniai šalčio.
