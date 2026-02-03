Sinoptikė – apie laukiančias permainas: kada kils pūgos, o kada galiausiai atšils

Trečiadienio naktį iš vakarų vis labiau spausis ciklonas. Debesų dar bus nedaug, o ir sniego jie neatneš. Vėjas pasisuks iš šiaurės rytų, rytų, sustiprės iki vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 19–24, vakariniuose rajonuose kai kur 15–18 laipsnių šalčio.
Trečiadienio dieną būsime daugiau žemo slėgio sūkurio šiaurės rytiniame pakraštyje. Dangų apdengs storesni debesys, tačiau vietomis saulė vis tiek pasirodys. Žymesnio sniego nenumatoma. Pūs stiprokas šiaurės rytų, rytų vėjas. Popietę termometrai rodys 11–16 laipsnių šaltį.
Ketvirtadienį Lietuvą pasieks minėtasis žemo slėgio sūkurys. Naktį žymesnio sniego neprognozuojama, dieną iš storų debesų daug kur pasnigs, Vakaruose vyraus nedidelis sniegas.
Rytų, pietryčių vėjas tamsiuoju paros metu pūs 6–11 m/s stiprumu. Dieną stiprės, tad vietomis pustys, kils trumpalaikės pūgos. Saulei tekant oras vės nuo 14 iki 19 laipsnių šalčio. Popietę sušvelnės iki 5–10 laipsnių šalčio.
Penktadienį daugelyje vietovių sulauksime kritulių, daugiausia tai bus sniego pavidalu. Šiek tiek aprims rytų, pietryčių vėjas. Naktį termometrai rodys 6–11, dieną 1–5 laipsnių šaltį.
Pagal dabartinius duomenis ateinantį savaitgalį truputį vietomis pasnyguriuos. Naktimis spaus nedidelis šaltukas iki 5 laipsnių šalčio, dienomis vyraus apie 0, vietomis net silpnai teigiama temperatūra.
