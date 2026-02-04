GamtaOrai

Šaltis iš Lietuvos traukiasi nenoriai: atskleidė, kur šiąnakt užfiksuota žemiausia temperatūra

2026 m. vasario 4 d. 07:23
Karolina Konopackienė
Trečiadienio naktį oro temperatūra didžiojoje Lietuvos dalyje, lyginant su pastarosiomis dienomis, buvo švelnesnė ir pasiskirstė tarp 14–20 laipsnių šalčio, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
Visgi, pasak jos, vietomis sulaukta ir didesnio šalčio – žemiausia temperatūra siekė 21–27 laipsnius šalčio.
„Šiąnakt šalčiausia buvo Šeduvoje, kuomet temperatūra nukrito iki 27,4 laipsnio šalčio“, – LRT radijui trečiadienio rytą sakė S. Dalinkevičiūtė.
Sinoptikė prognozuoja, kad trečiadienio diena bus mažai debesuota, pūs stiprokas rytinių krypčių vėjas, pajūryje gūsiai gali siekti ir 15 m/s. Aukščiausia temperatūra dieną svyruos tarp 11–16, kai kur – 8–10 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienio paryčiais šals iki 18–23, kai kuriose vietovėse – 14–17 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra švelnės iki 4–9 laipsnių šalčio.
Tiesa, ketvirtadienio naktį pietinėje šalies pusėje sulauksime sniego, o dienos metu pasnigs ir didesnėje šalies dalyje. Kartu laikysis stiprokas pietryčių krypties vėjas, tad vietomis gali kilti trumpalaikės pūgos.
Penktadienis taip pat numatomas su krituliais. Anot sinoptikės, daugiausia vyraus sniegas, tačiau pietiniuose rajonuose gali susiformuoti lijundra, plikledis. Temperatūra naktį svyruos tarp 4–9, dieną – iki 1–6 laipsnių šalčio.
