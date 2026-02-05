Šalčiui slūgstant įspėja dėl sugrįžtančio pavojingo reiškinio: pranešė, kur jo tikimybė didžiausia

Ketvirtadienio dieną daugelyje rajonų pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur pustys. Vėjas pietryčių, rytų, 7–12 m/s. Aukščiausiai temperatūra kils iki 5–10 laipsnių šalčio.
Penktadienį daug kur nedideli krituliai, vyraus sniegas. Pietiniuose rajonuose kai kur lijundra.
Vėjas rytų, šiaurės rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 2–7 laipsniai šalčio.
Šeštadienį daug kur nedideli krituliai, daugiausia sniegas. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 1–6 laipsniai šalčio.
Sekmadienį žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 5–10 m/s. Nors iš pradžių tikėtasi ženkliai žemesnio šalčio, temperatūra naktį sieks 14–19, vietomis 10–13, dieną 8–13 laipsnių šalčio.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų būti panašiai šalta, bet vėliau šaltis vėl atlėgs.
