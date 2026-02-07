Po šiltesnio savaitgalio – vėl pokyčiai: sinoptikė įspėjo, kam ruoštis

Jos teigimu, šeštadienio naktį daugelyje šalies rajonų numatomas negausus sniegas, temperatūra nukris iki 3–8 laipsnių šalčio.
„Šeštadienio naktį ir toliau orus lems žemo slėgio sūkurio šiaurės rytinis pakraštys. Nors ciklono centras nutolęs nuo Lietuvos, tačiau atgins storą žemų debesų sluoksnį. Daugelyje šalies vietovių numatomas sniegas, vyraus nedideli kiekiai. Kai kur lengvai pustys. Pūs šiaurės rytų, rytų krypties vėjas, stiprės iki juntamo 7–12 m/s. Naktis nebus šalta ir temperatūra kris iki 3–8 laipsnių šalčio“, – Eltai sakė sinoptikė.
Tuo metu diena, pasak I. Daunoravičiūtės, bus apniukusi, daug kur tęsis snygis, temperatūra bus panaši kaip ir naktį – svyruos tarp 2–7 laipsnių šalčio.
„Šeštadienio dieną to paties ciklono debesys suksis virš Baltijos regiono. Dangus liks apniukęs, daug kur tęsis snygis, vyraus negausūs sniego kiekiai. Šiaurės rytų, rytų krypties vėjas liks žvarbokas. Temperatūra mažai keisis nuo nakties ir svyruos tarp 2–7 laipsnių šalčio“, – teigė ji.
Sekmadienį danguje atsiras pavienių pragiedrulių
Sekmadienio naktį, kaip teigia LHMT atstovė, danguje vietomis atsiras pragiedrulių, kai kur truputį pasnigs, šals iki 9–14 laipsnių šalčio.
„Sekmadienio naktį orus lems dvi sistemos: piečiau Lietuvos besisukanti žemo slėgio sistema ir šiauriau stiprėjantis anticiklonas. Danguje atsiras pavienių pragiedrulių, ypač šalies šiaurėje. Vietomis, daugiausia pietiniuose rajonuose, truputį pasnigs. Šiaurės rytų vėjas nerims, liks 7–12 m/s. Naktį šals iki 9–14, pietiniuose rajonuose kai kur apie 5–8 laipsnius šalčio“, – kalbėjo sinoptikė.
„Sekmadienio dieną vis labiau orus lems aukšto slėgio sistema. Dangus bus debesuotas su pragiedruliais, o sniego tikimybė ir toliau maža. Vėjas išliks šiaurės rytų, apysmarkis, rims tik vakare. Dienos metu išsilaikys 5–10 laipsnių šaltukas“, – akcentavo ji.
Savaitės pradžioje – sausesni orai ir atšalimas
Tuo metu kitos savaitės pradžioje, pasak I. Daunoravičiūtės, į Lietuvą sugrįš sausesni, tačiau šaltesni orai.
„Naują savaitę pradėsime sausesniais, tačiau vėl šaltesniais orais. Pirmadienio tiek naktį, tiek dieną anticiklono centras bus virš Lietuvos, kartu plūstelės arktinė oro masė. Dangus numatomas nepastoviai debesuotas. Nesnigs“, – sakė sinoptikė.
Jos teigimu, naktį pūs vidutinio stiprumo rytinių krypčių vėjas, o dieną įsivyraus pietinių krypčių, nestiprus vėjas. Naktį pragiedrėjus šals stipriau, iki 12–17 laipsnių šalčio, rytų Lietuvoje vietomis iki 18–23 laipsnių šalčio. Dieną temperatūra sieks 6–11 laipsnių šalčio.
