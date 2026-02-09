GamtaOrai

Praėjusią savaitę – neįprastas reginys: snigo „adatomis“

2026 m. vasario 9 d. 15:36
Lrytas.lt
Praėjusios savaitės pabaigoje, penktadienį, dangų užgaubę debesys pabarstė šiek tiek sniego, o atidžiausi pastebėjo, kad snaigės – neįprastos formos.
„Šiandien šiek tiek snigo, bet iš dangaus krito ne snaigės, bet kažkokie pailgi ledo kristaliukai“, – „Orų entuziastų“ grupėje rašė nekasdienį vaizdą užfiksavės Vidmantas Panavas.
Kaip vėliau aiškino grupės „Orai ir klimatas Lietuvoje“ meteorologas Gytis Valaika, šios „adatos“ – vis dar snaigės, ir jos susiformuoja esant maždaug 3–7 laipsnių šalčiui.
„Snaigių yra ir plokštelės, stulpelių, adatų formų. Tam tikroje oro temperatūroje ir prisotintame drėgme ore formuojasi vienokia arba kitokia kristalo forma“, – rašė jis.
Tiesa, daug didesnio dydžio „adatas“ 2023 m. kovą gyventojai fiksavo Kaune. 
