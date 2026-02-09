Praėjusią savaitę – neįprastas reginys: snigo „adatomis“

„Šiandien šiek tiek snigo, bet iš dangaus krito ne snaigės, bet kažkokie pailgi ledo kristaliukai“, – „Orų entuziastų“ grupėje rašė nekasdienį vaizdą užfiksavės Vidmantas Panavas.
Kaip vėliau aiškino grupės „Orai ir klimatas Lietuvoje“ meteorologas Gytis Valaika, šios „adatos“ – vis dar snaigės, ir jos susiformuoja esant maždaug 3–7 laipsnių šalčiui.
„Snaigių yra ir plokštelės, stulpelių, adatų formų. Tam tikroje oro temperatūroje ir prisotintame drėgme ore formuojasi vienokia arba kitokia kristalo forma“, – rašė jis.
Tiesa, daug didesnio dydžio „adatas“ 2023 m. kovą gyventojai fiksavo Kaune.