„Sinoptikai perspėja: penktadienio dieną Šiaurės Lietuvoje daug kur numatomas smarkus snygis.
Rekomendacijos: jei įmanoma, venkite nebūtinų kelionių – smarkaus snygio metu sumažėja matomumas, keliai tampa sunkiai pravažiuojami ir pavojingi.
Neatlaikiusios susikaupusio sniego svorio kartais lūžta medžių šakos ar išvirsta patys medžiai. Pavojų kelia ne tik gausiai apsnigti medžiai, bet ir stogai – dėl didelio sniego svorio jie gali deformuotis ir net įlūžti.
Orų prognozė artimiausiai parai
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį daug kur krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Kai kur rūkas, lijundra, plikledis, šlapio sniego apdraba. Šiaurėje kai kur pustys. Vėjas rytinių krypčių, 6–11 m/s, vietomis 12–14 m/s. Žemiausia temperatūra 0–5, kai kur iki 7 laipsniai šalčio.
Penktadienio dieną krituliai: sniegas, šlapdriba, pietiniuose rajonuose lietus. Šiaurėje daug kur snigs smarkiai, pustys, kai kur pūga.
Vietomis lijundra, plikledis, šlapio sniego apdraba. Vėjas šiaurės rytų, rytų, pereinantis į pietų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, šiaurėje 2–7 laipsniai šalčio.
Primename. Šlapio sniego apdraba – viena iš apledėjimo rūšių. Šlapio sniego sluoksnis, prilipęs prie laidų, medžių ar kitų horizontalių paviršių. Kai oro temperatūra <0 laipsnių, šlapias sniegas sušąla tankiu, daugiau ar mažiau tolygiu sluoksniu bei gali pridaryti žalos.
Žemėlapyje – akumuliuotas kritulių kiekis (mm) penktadienį tarp 8 ir 20 val. (t. y. 12 valandų). Šiaurinėje šalies pusėje kris sniegas, sniego danga dar labiau pastorės, o pietinėje – esamą sniego dangą tirpins lietus“, – skelbė meteo.
O štai savaitgalį krituliai trauksis, bet sugrįš vėsesni orai. Šeštadienį daug kur krituliai, dieną nedideli. Plikledis.
Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurės, šiaurės vakarų, 6–11 m/s.
Temperatūra naktį ir dieną 5–10, kai kur iki 13, pietrytiniuose rajonuose 0–4 laipsniai šalčio.
Sekmadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, 4–9 m/s.
Temperatūra naktį 13–18, vietomis iki 23, dieną 8–13 laipsnių šalčio.
