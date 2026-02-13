Dalyje Lietuvos siaučia pūga – iškritus 10 cm sniego skelbia, kiek ir kur jo dar laukti

Meteo duomenimis, jau iki penktadienio ryto dalis šalies sulaukė nemažos porcijos kritulių – vietomis sniego danga pastorėjo net 11 cm.
„Ketvirtadienio dieną daug kur krituliai, vyravo sniegas, šlapdriba, kai kuriuose pietiniuose rajonuose krito lietus. Vietomis lijundra, plikledis, tvyrojo rūkas. Aukščiausai oro temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, kai kuriuose šiauriniuose rajonuose iki 4–6 laipsnių šalčio.
Naktį daug kur krituliai, vyravo sniegas, šlapdriba (vietomis snigo smarkiai). Kai kur tvyrojo rūkas, lijundra. Žemiausia oro temperatūra 0–5, kai kur iki 7 laipsnių šalčio.
Per praėjusias 24 val. daugiausia kritulių iškrito: Nidoje – 11,5 mm, Ventėje – 9,2 mm, Kelmėje – 9,1 mm, Klaipėdoje ir Tauragėje – 9 mm, Šilutėje – 8 mm.
Vietomis sniego danga pastorėjo 8–11 cm.“, – pranešė meteo.lt
Laukia dar porcija sniego, dalį šalies toliau kaustys lijundra
Tačiau tai dar ne pabaiga. Penktadienį iš pietvakarių prie mūsų šalies artės kontrastingo ciklonas. Sudėtingiausios orų sąlygos bus šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, čia visą dieną snigs ir daug kur prisnigs gausiai, sniego danga priklausomai nuo vietovės pastorės papildomais 7–20 centimetrų, negana to, pūs stiprus šiaurės rytų, rytų vėjas, todėl pustys, kils pūga, eismo sąlygos bus labai sudėtingos.
Tuo metu Vidurio Lietuvoje ir rytiniuose rajonuose orų sąlygos nebus tokios sudėtingos: krituliai bus įvairūs – vienur pasnigs, kitur sniegą keis šlapdriba ar lietus, o pietiniuose rajonuose turėtų tik lyti. Vėjas pietinėje ir rytinėje šalies dalyje bus ramesnis.
Temperatūra bus labai nevienoda: vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose laikysis 0–5 laipsnių šaltis, o likusioje šalies dalyje vyraus 0–3 laipsnių šiluma.
Šeštadienio naktį ciklonas praslinks per mūsų šalį ir pamažu tols į šiaurės rytus, vėl ims veržtis šaltesnio oro masė. Dangus išliks apniukęs, daugelyje rajonų protarpiais kris krituliai, tačiau jų intensyvumas gerokai sumažės.
Šiaurėje ir vakaruose tęsis sniego pavidalo krituliai, o likusioje šalies dalyje lietų ir šlapdribą pamažu keis sniegas.
Vėjas aprims ir suksis iš šiaurės vakarų, šiaurės. Temperatūra vėl taps neigiama, šals iki 4–9 laipsnių šalčio, tik rytiniame šalies pakraštyje bus 0–3 laipsniai šalčio, šlapius kelių ir šaligatvių ruožus kaustys plikledis.
Šeštadienio dieną išliks debesuota, vietomis negausiai pasnigs. Šiaurės vakarų, šiaurės vėjas šiek tiek sustiprės. Temperatūra dieną nebekils ir mažiausiai šalčio bus ryto valandomis – 4–9, rytiniame šalies pakraštyje 0–3 laipsniai šalčio, vėliau temperatūra po truputį kris. Sekmadienį stiprės aukštesnio slėgio laukas. Naktį debesys sklaidysis, žymesnio sniego būti neturėtų. Vėjas rims.
Iš Grindos – įspėjimas vieno rajono gyventojams: dėl ledų sangrūdos nuslinko šlaitas
Netoli Vilniaus esančiose Grigiškėse dėl ledų sangrūdos upė pradėjo plauti šlaitą, pranešė Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Grinda“.
Kaip pranešama, kilo pavojus pėsčiųjų bei transporto priemonių eismui.
Įvykio vietoje nuslinkęs šlaitas buvo sustiprintas maišais su smėliu, įrengti laikinieji kelio ženklai.
„Dėmesio Grigiškių gyventojams: dėl ledų sangrūdos upė pradėjo plauti šlaitą ties Santakos g. 29, dėl ko kilo pavojus pėstiesiems, transporto priemonių eismui ir pačiai kelio dangai.
Avarinę situaciją lokalizavome: nuslinkęs šlaitas laikinai sustiprintas maišais su smėliu. Įrengti laikinieji ženklai liks, kol bus atstatytas šlaitas ir suremontuota kelio danga“, – pranešė „Grinda“
Iššūkiai ir vairuotojams
Penktadienio rytas Lietuvos miestuose su iššūkiais prasidėjo ir vairuotojams. Rytinėje šalies pusėje, taip pat ir vidurio Lietuvoje pavojų gyventojams kelia itin slidūs šaligatviai. Tuo metu Vakarų Lietuvos gyventojų keliones apsunkina itin storas sniego sluoksnis.
Vairuojantiems automobilį patariama pasirinkiti saugų greitį, vengti staigių manevrų, būti atidesniems, o automobilyje turėti ledo grandiklį.
Plačiau skaitykite čia.
Tauragės rajono savivaldybė gyventojus pakvietė į talką
Dėl užklupusio gausaus sniego Tauragės rajono savivaldybė net pakvietė gyventojus į visuotinę talką.
„Kviečiame visus Tauragės gyventojus, bendruomenes, įstaigas ir organizacijas jungtis į visuotinę talką ir prisidėti prie miesto ir gyventojų saugumo.
Misija – nusiKASAM Tauragę!
Mieste dirba visos atsakingos įmonės pilnais pajėgumais, pasitelktos papildomos pajėgos – tačiau sniego kiekis didelis, todėl reikia mūsų visų susitelkimo.
18 val. susitinkame ir valome: šaligatvius, daugiabučių ir įstaigų kiemus, automobilių stovėjimo aikšteles, įvažiavimus ir takus.
Svarbu: nukastą sniegą kraukite į vietas, kur nėra važiuojamosios dalies – nemeskite jo atgal į gatvę.
Jei turite daugiau sniego kastuvų ar kitų pagalbinių priemonių – atsineškite ir pasidalinkite su kaimynais. Kuo daugiau įrankių, tuo greičiau judės darbas.
Kuo daugiau mūsų – tuo greičiau Tauragė taps saugi ir pravažiuojama visiems.
Miestas prasideda nuo mūsų pačių“, – rašoma savivaldybės įraše
Klaipėdoje vėluoja du trečdaliai autobusų
Šią naktį sniegui užvertus Klaipėda gatves ir šaligatvius, miesto viešojo transporto sistema susidūrė su rimtais iššūkiais. Penktadienio rytą autobusai masiškai vėluoja, dalis reisų apskritai neįvyko, o gyventojai raginami atidžiai planuoti savo keliones.
Miesto viešąjį transportą administruojančios savivaldybės įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus pavaduotojas Andrius Samuilovas naujienų portalui VE.lt patvirtino, kad situacija – sudėtinga.
„Vėluojame tikrai ne truputį. Du trečdaliai autobusų vidutiniškai vėluoja apie 17 minučių“, – sakė jis.
Anot pašnekovo, fiksuojama ir neįvykusių reisų – šiuo metu jų apie 10 procentų. Pagrindinė priežastis – grandininis vėlavimas: jei autobusas nebaigia ankstesnio reiso laiku, jis nespėja išvykti į kitą.
„Autobusai važiuoja tomis pačiomis gatvėmis kaip ir visi kiti. O visi šiandien juda gerokai lėčiau“, – pabrėžė A. Samuilovas ir pridūrė kad nei vairuotojai, nei vežėjai dėl susidariusios situacijos nėra kalti – problemų kelia sudėtingos eismo sąlygos.
