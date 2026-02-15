GamtaOrai

Lietuvoje fiksuotas šalčio rekordas, Latvijoje – pasiekta speigo riba

2026 m. vasario 15 d. 11:26
Lrytas.lt
Remiantis preliminariais duomenimis, šiandien ryte Skuodo automatinėje meteorologijos stotyje oro temperatūra buvo nukritusi net iki -29,8 laipsnių šalčio.
Daugiau nuotraukų (7)
Šaltis stipriai kandžiojosi ir Joniškyje bei Kretingoje, atitinkamai, iki -27,2 ir -26,9 laipsnių šalčio, praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Preliminariai, išmatuotas vasario 15-osios žemiausios oro temperatūros rekordas. Iki šiol šalčiausia vasario 15-oji buvo pasitaikiusi prieš 62 metus (1964–02-15) Utenoje, kai šalo iki -27,1 laipsnių šalčio. Na, o Skuode šiandien buvo 2,7 laipsnio šalčiau.
Papildomai: kolegos iš Latvijos praneša, jog pas juos vietomis buvo dar truputį šalčiau. Šiauriau Joniškio esančioje Jelgavoje šalo net iki -30,3 laipsnių šalčio. Taigi, ten formaliai buvo pasiekta net ir speigo riba.
Esant šaltiems orams neretai pasigirsta kalbų, jog klimato atšilimas kažkur pradingo. Vis dėlto, nereikėtų apsigauti matant už lango net ir labai šaltus orus.
Globali temperatūra šiuo metu ir toliau išlieka aukšta. Žiūrėkime į pasaulį šiek tiek plačiau ir kiekvienas šaltų orų laikotarpis neatrodys kaip naujo ledynmečio pradžia.
Šeštadienio dieną vakarinėje šalies dalyje švietė Saulė , rytinėje – vietomis pasnigo. Aukščiausia oro temperatūra 4–10 laipsnių šalčio. Naktis buvo be žymesnio sniego.
Žemiausios oro temperatūros kontrastas tarp šiaurės ir pietų šiandien ryte siekė net 18 laipsnių Vietomis šiaurinėje šalies dalyje paspaudė net iki 26–30 laipsnių šalčio, o Pietų Lietuvoje buvo „tik“ 12–16 laipsnių šalčio.
Sekmadienį Lietuvoje nepastoviai debesuota. Be sniego. Vietomis plikledis. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsnių šalčio, vietomis iki 16 laipsnių šalčio.
Oraiorai Lietuvoješaltis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.