Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad pirmadienį ryte Skuodo automatinėje meteorologijos stotyje oro temperatūra buvo nukritusi iki -29,6 °C.
„Šaltis stipriai kandžiojosi ir Šilutėje bei Ukmergėje, atitinkamai, iki -29,0 ir -28,9 °C.
Įdomu tai, jog vos pusės laipsnio pritrūko iki vasario 16-osios žemiausios oro temperatūros rekordo užfiksavimo. Pati šalčiausia vasario 16-oji buvo pasitaikiusi lygiai prieš 62 metus (1964–02–16) Lazdijuose, kai šalo iki -30,0 °C“, – rašoma „Facebook“ paskyroje.
O štai Latvijoje jau antrą naktį iš eilės pasiekta speigo riba. Šalia Lietuvos esančiame Daugpilyje šalo net iki -30,5 °C!
„Esant šaltiems orams neretai pasigirsta kalbų, jog klimato atšilimas kažkur pradingo.
Vis dėlto, nereikėtų apsigauti matant už lango net ir labai šaltus orus. Globali temperatūra šiuo metu ir toliau išlieka aukšta.
Žiūrėkime į pasaulį šiek tiek plačiau ir kiekvienas šaltų orų laikotarpis neatrodys kaip naujo ledynmečio pradžia“, – dėmesį atkreipė tarnyba.
