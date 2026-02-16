GamtaOrai

Šaltis naktį kandžiojosi kaip reikiant: temperatūra vos per plauką nepasiekė rekordo Latvijoje vėl fiksuotas speigas

2026 m. vasario 16 d. 11:27
Lrytas.lt
Vasario 16-oji prasidėjo su kone 62 metus nematytais šalčiais. Iki rekordo pritrūko mažiau nei 1 laipsnio šalčio!
Daugiau nuotraukų (10)
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad pirmadienį ryte Skuodo automatinėje meteorologijos stotyje oro temperatūra buvo nukritusi iki -29,6 °C.
„Šaltis stipriai kandžiojosi ir Šilutėje bei Ukmergėje, atitinkamai, iki -29,0 ir -28,9 °C.
Įdomu tai, jog vos pusės laipsnio pritrūko iki vasario 16-osios žemiausios oro temperatūros rekordo užfiksavimo. Pati šalčiausia vasario 16-oji buvo pasitaikiusi lygiai prieš 62 metus (1964–02–16) Lazdijuose, kai šalo iki -30,0 °C“, – rašoma „Facebook“ paskyroje.
O štai Latvijoje jau antrą naktį iš eilės pasiekta speigo riba. Šalia Lietuvos esančiame Daugpilyje šalo net iki -30,5 °C!
„Esant šaltiems orams neretai pasigirsta kalbų, jog klimato atšilimas kažkur pradingo.
Vis dėlto, nereikėtų apsigauti matant už lango net ir labai šaltus orus. Globali temperatūra šiuo metu ir toliau išlieka aukšta.
Žiūrėkime į pasaulį šiek tiek plačiau ir kiekvienas šaltų orų laikotarpis neatrodys kaip naujo ledynmečio pradžia“, – dėmesį atkreipė tarnyba.
šaltistemperatūraspeigas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.