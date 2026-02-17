GamtaOrai

Meteorologai įspėja – vasaris dar parodys „dantis“: ką rodo atnaujinta prognozė

2026 m. vasario 17 d. 16:28
Lrytas.lt
Įpusėjus vasariui, meteorologai paskelbė ilgalaikę mėnesio prognozę. Remiantis meteo duomenimis, likusios mėnesio dalies temperatūra bus žemesnė, o kritulių kiekis – truputį didesnis nei vidutiniškai, t. y. 1991–2020 m. laikotarpiu.
Daugiau nuotraukų (17)
„Pirmoji vasario pusė Lietuvoje buvo daug šaltesnė nei daugiametė norma. Vidutinė vasario 1–16 d. laikotarpio oro temperatūra Vilniuje siekė -9,5 °C, o Klaipėdoje -9,1 °C (anomalijos, atitinkamai, buvo net -5,9 ir -7,8 laipsnio).
Per praėjusią mėnesio dalį Vilniuje buvo 13, o Klaipėdoje – visos 16 dienų šaltesnės už 1991–2020 m. laikotarpio vidurkį. Vidutiniškai šilčiausios Lietuvoje pasitaikė vasario 6–7 ir 12–13 d., o šalčiausios buvo vasario 1–4, 9–10 ir 15–16 dienos“, – pažymi meteo.
Pirmoji mėnesio pusė buvo sausesnė nei įprastai. Kaip teigia meteo, šiuo metu (per 16 praėjusių dienų) šalyje pasiekta apie 40 % mėnesio normos (~17 mm).
„Kritulių kiekio skirtumas tarp skirtingų Lietuvos vietovių siekia iki 4 kartų. Tarp Vilniaus ir Klaipėdos skirtumas minimalus: Vilniuje (Trakų Vokėje) iškrito 10,7 mm (25 % vasario mėn. normos), o Klaipėdoje buvo išmatuota 13,5 mm (30 % normos).
Viso vasario mėn. kritulių kiekio norma sostinėje siekia 42 mm, o uostamiestyje – 45 mm. Saulės spindėjimo trukmės reikšmė Lietuvoje šiuo metu yra didesnė nei pusės mėnesio daugiametė reikšmė, išmatuota 96 % vasario mėnesio įprasto vidurkio (t. y. beveik pasiekta vasario norma).
Vilniuje pasiekta 110 %, o Klaipėdoje – 84 % normos. Tokios saulėtumo reikšmės buvo pasiektos dėl vyravusių labai šaltų ir sausų oro masių“, – toliau tęsia meteo.
Mėnesio antrosios dalies temperatūra bus žemesnė, o kritulių kiekis – truputį didesnis nei vidutiniškai (1991–2020 m. laikotarpiu).
Orų prognozėKauno hidrologijos stotisŽiema
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.