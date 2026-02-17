Meteorologai įspėja – vasaris dar parodys „dantis“: ką rodo atnaujinta prognozė

„Pirmoji vasario pusė Lietuvoje buvo daug šaltesnė nei daugiametė norma. Vidutinė vasario 1–16 d. laikotarpio oro temperatūra Vilniuje siekė -9,5 °C, o Klaipėdoje -9,1 °C (anomalijos, atitinkamai, buvo net -5,9 ir -7,8 laipsnio).
Per praėjusią mėnesio dalį Vilniuje buvo 13, o Klaipėdoje – visos 16 dienų šaltesnės už 1991–2020 m. laikotarpio vidurkį. Vidutiniškai šilčiausios Lietuvoje pasitaikė vasario 6–7 ir 12–13 d., o šalčiausios buvo vasario 1–4, 9–10 ir 15–16 dienos“, – pažymi meteo.
Pirmoji mėnesio pusė buvo sausesnė nei įprastai. Kaip teigia meteo, šiuo metu (per 16 praėjusių dienų) šalyje pasiekta apie 40 % mėnesio normos (~17 mm).
„Kritulių kiekio skirtumas tarp skirtingų Lietuvos vietovių siekia iki 4 kartų. Tarp Vilniaus ir Klaipėdos skirtumas minimalus: Vilniuje (Trakų Vokėje) iškrito 10,7 mm (25 % vasario mėn. normos), o Klaipėdoje buvo išmatuota 13,5 mm (30 % normos).
Viso vasario mėn. kritulių kiekio norma sostinėje siekia 42 mm, o uostamiestyje – 45 mm. Saulės spindėjimo trukmės reikšmė Lietuvoje šiuo metu yra didesnė nei pusės mėnesio daugiametė reikšmė, išmatuota 96 % vasario mėnesio įprasto vidurkio (t. y. beveik pasiekta vasario norma).
Vilniuje pasiekta 110 %, o Klaipėdoje – 84 % normos. Tokios saulėtumo reikšmės buvo pasiektos dėl vyravusių labai šaltų ir sausų oro masių“, – toliau tęsia meteo.
Mėnesio antrosios dalies temperatūra bus žemesnė, o kritulių kiekis – truputį didesnis nei vidutiniškai (1991–2020 m. laikotarpiu).
