Sinoptikams skelbiant apie permainas – žinia ne tik dėl atlydžio: užsimena, ko laukti savaitgalį

2026 m. vasario 19 d. 05:56
Ateinančiomis dienomis šalčiai švelnės, tačiau sulauksime šiek tiek kritulių. Visgi kieme slūgstant šalčiui maloniau nebus – savaitgalį sulauksime smarkaus vėjo, skelbia meteo.
Ketvirtadienį daug kur nedidelis sniegas. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 4–9 m/s, pajūryje iki 12 m/s. Termometrai šią dieną rodys dieną 2–7 laipsnius šalčio.
Penktadienio naktį vietomis truputį pasnigs, dieną be žymesnio sniego. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s.
Temperatūra naktį 7–12, kai kur pragiedrėjus iki 17 laipsnių šalčio, dieną 1–6, rytuose iki 8 laipsnių šalčio.
Šeštadienio dieną daug kur krituliai, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s.
Temperatūra naktį 5–10, vietomis iki 15 laipsnių šalčio, dieną nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje prognozuojamas trumpas atodrėkis.
