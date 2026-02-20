Iš tarnybos – žinia dėl potvynio: kada gali prasidėti ir kur laukti smarkesnio

Visgi nurodytos datos, pabrėžė specialistai, – preliminarios.
„Situacija nuolat stebima, todėl, esant pokyčiams, laikotarpis bus tikslinamas ir atnaujinamas“, – pridūrė jie.
Anot tarnybos, Vakariniuose rajonuose laukiama aukštesnės temperatūros ir didesnio skystų kritulių – lietaus – kiekio, todėl sniegas čia tirps sparčiau, o storas ledas Kuršių mariose ribos ledų judėjimą ir nutekėjimą iš Nemuno deltos.
Prieš atlydį – sinoptikų įspėjimas: šaltukas nerims, sniegą keis šlapdriba
„Dėl šių priežasčių vandens lygiai gali kilti staigiau, o kai kur pasiekti ir pavojingas reikšmes. Rytinėje Lietuvos dalyje numatomas potvynis bus mažesnis už vidutinį. Šiaurinėje, šiaurės vakarinėje ir vakarinėje Lietuvos dalyse laukiama vidutinio potvynio.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ledo sangrūdų susidarymą ir jų vietą prognozuoti sudėtinga, todėl vandens lygio kilimas kai kuriose vietovėse gali būti staigus ir sunkiai iš anksto numatomas“, – įspėjo Meteo.
Meteorologas Gytis Valaika savo „Orai ir klimatas Lietuvoje“ grupės paskyroje taip pat skelbė, kad nuo sekmadienio prasidėsiantis atodrėkis, šios dienos skaičiavimais, gali sustoti ateinantį ketvirtadienį-penktadienį.
„Tai labiau geras ženklas, nes trumpam pristabdytų visą tirpimo procesą, kuris po to vėl tęsis. Kadangi per pastarąsias 7–8 savaites buvo ne tik šalta, bet ir iškrito daug sniego, tai potencialas stichijoms yra nemažas“, – skelbė G. Valaika.
I. Ruginienė pavedė tarnyboms parengti potvynio valdymo planą
Premjerė Inga Ruginienė pavedė atsakingoms institucijoms ir tarnyboms iki kitos savaitės pradžios parengti konkrečių priemonių planą galimam potvyniui suvaldyti.
Strateginio lygmens pasitarime dėl pasirengimo potvynio grėsmei ministrė pirmininkė pabrėžė, kad tarnybos ir savivaldybės turi būti pasirengusios veikti kaip viena komanda, užtikrindamos, kad sprendimai būtų įgyvendinami nedelsiant.
Ji taip pat pažymėjo, kad tikisi aiškios savalaikės informacijos gyventojams. Pasak jos, žmonės turi iš anksto žinoti, kaip elgtis skirtingais atvejais, kur kreiptis pagalbos ir kokių veiksmų imtis siekiant apsaugoti save bei savo turtą.
Susitikimo metu buvo aptartos prevencinės priemonės, reagavimo strategijos bei padarinių šalinimo priemonės.
Pabrėžta, kad siekiant užtikrinti išankstinį perspėjimą vietovėse, kuriose rizika didžiausia, vykdomas potvynio scenarijų vertinimas, modeliavimas ir nuolatinis monitoringas.
Prevencinėje dalyje numatytas ledo dangos ir ardymas, vandens srautų reguliavimas bei apsauginių priemonių parengimas.
Priklausomai nuo situacijos, taip pat planuojama pasitelkti Lietuvos kariuomenę, kuri užtikrintų logistinę, inžinerinę pagalbą, transportą ar kitą paramą ten, kur jos prireiktų skubiausiai.
Tarnyba taip pat primena nelipti ant susigrūdusių ledo lyčių, nestovėti ir neleisti vaikų arti upės kranto ledonešio metu. Jei gyvenate arti vandens telkinio, prasidėjus ledonešiui patraukite šalia upės arba joje esančią techniką. Pasiruoškite galimam potvyniui. Sekite informaciją apie esamas ir prognozuojamas orų sąlygas bei hidrologinę informaciją.
Ruošiasi ir tarnybos, ir miestai
Ruošiasi ne tik Vyriausybė, bet ir patys miestai. Plungės rajono savivaldybė pranešė apie tvenkinyje mažinamą vandens lygį bei įspėja gyventojus nelipti ant kai kurių tvenkinių ledo.
„UAB „Hidrogreen“, kuri nuomos pagrindais valdo Gondingos hidroelektrinę (esančią Kregždyno g. 18, 20, Varkalių k.), praneša, jog, atsižvelgiant į šiais metais prognozuojamą didelę pavasario potvynio riziką bei siekiant išvengti jo galimų neigiamų padarinių gyventojams, ūkio subjektams ir žalos aplinkai, bus vykdomas Gondingos HE tvenkinio vandens lygio žeminimas.
Tai daroma siekiant iš anksto tinkamai pasiruošti saugiam potvynio vandens praleidimui. Kadangi dėl nuleidžiamo vandens ledas gali būti nesaugus, gyventojus įspėjame, kad nuo vasario 19 dienos popietės vengtų lipti ant Plungės jūros ir Babrungo upės (žemiau užtvankos) ledo“, – skelbė savivaldybė.
Dėl galimos rizikos į namus Kauno rajone pas gyventojus vyksta ir aplinkosaugininkai, konsultuojantys dėl potvynio rizikos, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD). O štai Radikių kaime jau tempiami net smėlio maišai, saugantys nuo galimo potvynio. Visgi potvynis grasina ne visur. Penktadienio popietę Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas skelbė, kad Vilniaus gyventojams nerimauti nėra ko.
„Žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose kiekvienas matome vis daugiau informacijos apie galimą potvynį. Suprantu, kad tokios žinios gali kelti nerimą, ypač tiems, kurie gyvena arčiau upių – Neries, Vilnios ar Vokės. Noriu jus nuraminti – artimiausiu metu pavojus Vilniaus gyventojams negresia.
Pagal ekspertų parengtus modelius galime pakankamai tiksliai paskaičiuoti, kokie pastatai, kiek gyventojų patenka į galimo potvynio pavojaus zoną. Seniūnijų darbuotojai, vadovaudamiesi parengtu adresų sąrašu, lanko tikslinius objektus ir suteiks konkrečias rekomendacijas ten gyvenantiems žmonėms. Tai reiškia, kad visi, kurie galėtų būti tiesiogiai paveikti, bus informuoti asmeniškai ir laiku“, – skelbė V. Benkunskas.