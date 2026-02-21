Sinoptikas perspėja – su šiluma plūstels ir nemalonių reiškinių puokštė

Šeštadienio dieną, pasak sinoptiko, iš vakarų artės žemo slėgio sritis, todėl orai ims keistis.
„Dangus pirmoje dienos pusėje dar bus mažai debesuotas, vietomis ir visai giedras. Vėliau pradedant pajūriu debesuotumas didės, antroje dienos pusėje pradės snigti. Vis tik sniegas toli neišplis, iki vakaro šiek tiek pasnigs tik vakariniuose rajonuose“, – prognozuoja P. Starkus.
Anot jo, dieną taip pat sustiprės pietinių krypčių vėjas, kai kur gūsiai sieks 15–19 m/s. Aukščiausia temperatūra sieks 0–5 laipsnius šalčio.
Prieš atlydį – sinoptikų įspėjimas: šaltukas nerims, sniegą keis šlapdriba
Reikšmingos orų permaitos žadamos sekmadienio naktį. P. Starkaus teigimu, jas lems per šalį keliausiantis atmosferos frontas.
„Daug kur numatomi krituliai. Iš pradžių kris sniegas, kurį vėliau keis šlapdriba ir lietus. Krentant lietui šalyje formuosis lijundra, bus slidu. Pūs stiprokas pietvakarių, vakarų vėjas, tačiau pavojingų gūsių jau siekti neturėtų“, – nurodo jis.
Nors sekmadienio naktį dar numatomas 2–7 laipsnių šaltis, ryte oro temperatūra daug kur taps teigiama, o dieną šils iki 0–4 laipsnių šilumos.
Sinoptikas pažymi, kad sekmadienio dieną, be šilumos, daug kur šalyje vyraus negausus lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, o rytiniuose rajonuose formuosis lijundra.
Nauja savaitė prasidės drėgnais ir vėjuotais orais.
„Naktį daugiausia kris šlapias sniegas, o dieną jau vyraus lietus. Vėjas išliks stiprokas“, – pažymi P. Starkus.
Tuo metu oro temperatūra pirmadienio naktį sieks nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos, o dieną laikysis 1–4 laipsnių šiluma.
