Sinoptikė įspėja – Lietuvą užgrius audringas ciklonas: orai keisis iš esmės

2026 m. balandžio 23 d. 19:52
Lrytas.lt
Naktis bus šaltoka. Rytą oro temperatūra rytiniuose rajonuose gali nukristi šiek tiek žemiau nulio. Taip pat dirvos paviršiuje rytą šiaurės rytuose, rytuose ir pietuose vėl didesnių šalnų galim sulaukti. Apie tai feisbuke pranešė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
Penktadienį, balandžio 24-osios naktį be kritulių, rytą ir dieną vietomis šiek tiek palis. Vėjas šiaurės vakarų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį minus 2 plius 3°C, dirvos paviršiuje vėl šalnos minus 2–5°C, pajūryje plius 3–5°C, dieną plius 10–13°C, vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, pajūryje plius 6–9°C.
Šeštadienį, balandžio 25 -osios naktį šiek tiek palis pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose, dieną daug kur protarpiais nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 4–8 m/s, dieną pietvakarių, suks į vakarus 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, pajūryje iki 20 m/s. Naktį minus 1 plius 2°C, kai kur dirvos paviršiuje minus 1–3°C, dieną plius 8–13°C, pietiniuose rajonuose dar iki 14–15°C gali sušilti.
Sekmadienį, balandžio 26 d. krituliai, naktį daugiausia lietus, rytą ir dieną su lietumi jau šlapios snaigės ar ledo kruopos kris, o šiaurės rytuose, rytuose šlapdriba su sniegeliu maišysis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8–13 m/s, naktį gūsiai 15–20 m/s, dieną gūsiai 18–23 m/s. Naktį plius 1–3°C, šilčiausia pajūryje iki plius 5°C, dieną tik plius 6–8°C, šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose tik plius 3–5°C.

Pirmadienį, balandžio 27 d. protarpiais krituliai, daugiausia dieną, lietus su šlapdriba maišysis, o šiaurės rytuose, rytuose jau snaigės ar ledo kruopos kris. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį minus 1 plius 1°C, pajūryje plius 2–5°C, dieną plius 5–8°C.
Antradienį, balandžio 28 d. protarpiais nedideli krituliai, daugiausia dieną. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s, dieną gūsiai 15–18 m/s. Naktį minus 1–3°C, vakariniam pakraštuke 0 plius 2°C, pajūryje apie plius 4°C, plius 5–8°C.
Po smūgių – ir pražiūrėtos katastrofos: pasekmes gali jausti dar ne viena karta

Po smūgių – ir pražiūrėtos katastrofos: pasekmes gali jausti dar ne viena karta

Pirmasis šių metų supertaifūnas salas niokojo be gailesčio: vertė ir medžius, ir stogus

Pirmasis šių metų supertaifūnas salas niokojo be gailesčio: vertė ir medžius, ir stogus

Katastrofa gali pasikartoti? Dėl Černobylio aidi ekspertų perspėjimai – būtina imtis veiksmų

Katastrofa gali pasikartoti? Dėl Černobylio aidi ekspertų perspėjimai – būtina imtis veiksmų

Trečiadienį, balandžio 29 d. vietomis nedideli krituliai. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Naktį minus 1 -3°C, vakariniam pakraštuke 0 plius 2°C, pajūryje apie plius 4°C, dieną plius 5–8°C.
Ketvirtadienį, balandžio 30 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį minus 1 plius 1°C, dieną plius 7–9°C.
šalnaOrų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnyba

