Sinoptikė įspėja – Lietuvą užgrius audringas ciklonas: orai keisis iš esmės

Penktadienį, balandžio 24-osios naktį be kritulių, rytą ir dieną vietomis šiek tiek palis. Vėjas šiaurės vakarų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį minus 2 plius 3°C, dirvos paviršiuje vėl šalnos minus 2–5°C, pajūryje plius 3–5°C, dieną plius 10–13°C, vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, pajūryje plius 6–9°C.
Šeštadienį, balandžio 25 -osios naktį šiek tiek palis pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose, dieną daug kur protarpiais nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių 4–8 m/s, dieną pietvakarių, suks į vakarus 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, pajūryje iki 20 m/s. Naktį minus 1 plius 2°C, kai kur dirvos paviršiuje minus 1–3°C, dieną plius 8–13°C, pietiniuose rajonuose dar iki 14–15°C gali sušilti.
Sekmadienį, balandžio 26 d. krituliai, naktį daugiausia lietus, rytą ir dieną su lietumi jau šlapios snaigės ar ledo kruopos kris, o šiaurės rytuose, rytuose šlapdriba su sniegeliu maišysis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8–13 m/s, naktį gūsiai 15–20 m/s, dieną gūsiai 18–23 m/s. Naktį plius 1–3°C, šilčiausia pajūryje iki plius 5°C, dieną tik plius 6–8°C, šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose tik plius 3–5°C.
Šiltesnių orų teks palaukti: sinoptikai praneša apie atšalimą ir kritulius
Pirmadienį, balandžio 27 d. protarpiais krituliai, daugiausia dieną, lietus su šlapdriba maišysis, o šiaurės rytuose, rytuose jau snaigės ar ledo kruopos kris. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį minus 1 plius 1°C, pajūryje plius 2–5°C, dieną plius 5–8°C.
Antradienį, balandžio 28 d. protarpiais nedideli krituliai, daugiausia dieną. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s, dieną gūsiai 15–18 m/s. Naktį minus 1–3°C, vakariniam pakraštuke 0 plius 2°C, pajūryje apie plius 4°C, plius 5–8°C.
Trečiadienį, balandžio 29 d. vietomis nedideli krituliai. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Naktį minus 1 -3°C, vakariniam pakraštuke 0 plius 2°C, pajūryje apie plius 4°C, dieną plius 5–8°C.
Ketvirtadienį, balandžio 30 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį minus 1 plius 1°C, dieną plius 7–9°C.