Prieš savaitgalį – naujausia sinoptikės žinia: įspėjo, kada atšals

„Šeštadienio naktį Lietuvoje prognozuojami ramūs, nepastoviai debesuoti orai. Beveik visur bus sausa, nebent vienas kitas lietaus lašas iškris. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra daug kur silpnai teigiama“, – Eltai sakė sinoptikė.
Pasak jos, vėsiau bus aplink Alytų, Marijampolę ir Druskininkus, kur atvės iki 0 laipsnių, o vakaruose ties Mažeikiais ir Telšiais atšals iki 1 laipsnio šalčio. Be to didžiojoje šalies dalyje dirvos paviršiuje numatomos šalnos iki 1–6 laipsnių šalčio.
„Šeštadienio dieną bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis, daugiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose, palis, vyraus nedidelis lietaus. Stiprės pietvakarių vėjas, daug kur gūsiai sieks 15–20 m/s. Termometrai įdienojus rodys 11–16, vakariniuose rajonuose kai kur 7–10 laipsnių šilumos“, – nurodė LHMT specialistė.
Paskutinį balandžio savaitgalį orai nedžiugins: bus ir šalnų, ir šlapdribos
Sekmadienį atšals
Tuo metu sekmadienį, E. Gečaitės teigimu, Lietuvą turėtų pasiekti labai vėsi oro masė.
„Temperatūra naktį kris iki 0–5 laipsnių šilumos, vietomis bus fiksuojamos 1–6 laipsnių šalčio šalnos, dieną sušils vos iki 4–9 laipsnių šilumos“, – sakė sinoptikė.
„Šilumos pojūtis menks ir dėl stipraus vakarų, šiaurės vakarų vėjo. Visą parą daug kur prognozuojami 15–20 m/s gūsiai, o dieną vietomis vėjas įsismarkaus ir iki 23 m/s. Be to, daugelyje vietovių kris mišrūs krituliai“, – teigė specialistė.
Pirmadienį vėjas aprims, laikysis panaši temperatūra
Kitos savaitės pradžioje, numatoma, vėjas aprims, tačiau temperatūra dieną veikiausiai nekils aukščiau 6–11 laipsnių šilumos.
„Pirmadienio naktį drėgmės pritvinkę debesys šiek tiek pasitrauks, tad trumpam bus sausiau. Šiaurės vakarų vėjas irgi truputį aprims, tačiau vietomis gūsiai sieks 15–20 m/s. Atvės iki 0–5 laipsnių šilumos, kai kur numatomos šalnos iki 1–6 laipsnių šalčio“, – kalbėjo sinoptikė.
„Pirmadienio dieną bus ir debesų, ir pragiedrulių. Daug kur praslinks trumpi krituliai. Vėl sustiprės šiaurės vakarų vėjas, gūsiai sieks 15–20 m/s. Bus truputį šilčiau nei sekmadienį, sušils iki 6–11 laipsnių šilumos“, – sakė E. Gečaitė.
Antradienį laikysis panašūs orai
Antradienį, kaip nurodo sinoptikė, taip pat laikysis panašūs orai, dieną sušils iki 5–10 laipsnių šilumos.
„Antradienio naktį vėl sausiau, be žymesnių kritulių. Be to ir ramiau, pavojingų vėjo gūsių jau nenumatoma. Prasisklaidžius debesims, dangus giedrysis, sparčiau kris temperatūra, taigi daug kur numatomos šalnos iki 1–6 laipsnių šalčio, tik kai kur ore išliks 0–4 laipsnių šiluma“, – sakė LHMT atstovė.
Jos teigimu, antradienio dieną debesuotumas didės, daugelyje rajonų numatomi trumpi krituliai. Šiaurės vakarų vėjas vėl sustiprės, gūsiai kai kur sieks 15–17 m/s.
