Žiemiškas rytas dalyje Lietuvos: po nakties žmonės dalijasi sniego ir suledėjusių žiedų vaizdais

Sustiprėjęs šiaurės vakarų vėjas daug kur siekė 15–20 m/sek., pajūryje gūsiai vietomis įsismarkavo iki 23 m/sek. Temperatūra naktį nukrito iki 0–5 laipsnių šilumos.
Ryte žiemiški vaizdai nustebino gyventojus skirtinguose šalies regionuose. Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“ žmonės dalijosi nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš Mažeikių rajono Židikų, Joniškio, Alytaus rajono Luksnėnų, Palangos, Tauragės rajono Balčių kaimo ir kt. Sniego kruopų iškrito ir Rietave.
Užfiksuotuose kadruose – apledėjusi žolė, sušalę gėlių žiedai, kai kur pabirusios sniego kruopos. Kai kuriuos vaizdus galima vadinti kone makabriškais – pavasariui įsibėgėjus ir žydint vyšnioms unufilmuota, kaip sninga.
Šiltesnių orų teks palaukti: sinoptikai praneša apie atšalimą ir kritulius
Sekmadienio dieną debesuotumas išliks nepastovus, daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai krituliai – lietus, šlapdriba ar sniego kruopos. Išsilaikys smarkus ir gūsingas šiaurės vakarų vėjas, kurio gūsiai daug kur sieks 15–20 m/sek., vietomis iki 23 m/sek. Oro temperatūra pakils vos iki 4–9 laipsnių šilumos.
Pirmadienį daug kur numatomi trumpi krituliai. Šiaurės vakarų vėjas išliks stiprus – 9–14 m/sek., o gūsiai naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų sieks 15–20 m/sek. Temperatūra naktį svyruos tarp 0–5 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos iki 1–6 laipsnių šalčio, dieną oras sušils iki 6–11 laipsnių.
Antradienio naktis numatoma sausesnė, tačiau dieną vėl daug kur trumpai palis ar pasirodys mišrūs krituliai. Vėjas išliks šiaurės vakarų krypties, 9–14 m/sek., kai kur gūsiai sieks 15–17 m/sek. Naktimis daug kur laikysis šalnos iki 1–6 laipsnių šalčio, kai kur temperatūra bus 0–4 laipsniai šilumos, dieną – 5–10 laipsnių.
Trečiadienį vietomis taip pat numatomi trumpi krituliai, vėjas išliks vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingesnis. Naktimis daug kur prognozuojamos šalnos, dienomis temperatūra svyruos tarp 5–10 laipsnių šilumos.
Sinoptikų duomenimis, savaitės viduryje orai pamažu ims šilti, tačiau ryškesnio pavasariško atšilimo dar teks palaukti.
