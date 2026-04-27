„Tauragės apskrityje sekmadienį buvo 19 išvykimų, Alytaus – 13, Šaulių – 10, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse po 9, Klaipėdos, Marijampolės ir Utenos – po 8“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Sonata Kukienė.
Sekmadienį 11.38 val. buvo pranešta, kad Kaune, Prancūzų gatvėje, kieme nulūžo medis ir apgadino automobilį.
Atvykę ugniagesiai daugiabučio namo kieme rado nuvirtusį medį, jis šakomis kliudė automobilį.
13.42 val. gautas pranešimas, kad T. Masiulio gatvėje virš važiuojamosios kelio dalies pavojingai kabo reklaminis stendas. Atvykus ugniagesiams, atsakingos įmonės darbuotojai jau tvarkė nuplyšusį reklaminį stendą, pagalba nebuvo reikalinga.
Sekmadienį 13.43 val. Šilutes rajone, Juknaičių seniūnijoje ant kelio važiuojamosios dallies užvirto medis ir nutraukė elektros laidus.
Kauno rajone, Batniavos seniūnojoje, Mozūriškių kaime, kieme nuvirto elektros stulpas, kliudė automobilį. Per įvykį nutrūko elektros laidai.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad elektros stulpas nuvirto ant lengvojo automobilio. Ugniagesiai pabudėjo, kol atvyko ESO darbuotojai.
Jurbarko rajone, Veliuonos miestelyje, Draugystės gatvėje, šalia Dvaro parko pradžios buvo pastebėti trys pakibę medžiai. Vieno šaknys buvo išrautos, o du medžiai buvo atsirėmę į kitą. Pastarasis taip pat grėsmingai pakrypęs, galėjo nulūžti ir nuvirsti ant važiuojamosios kelio dalies.
Atvykę ugniagesiai ant kelio pastatė draudžiamuosius ženklus ir budėjo, kol atvyko gyventojas su savo technika ir pašalino pavojingai pasvirusius medžius.
Prienų rajone, Veiverių seniūnijoje, Pagramdinės kaime, Byliškių gatvėje, ant kelio nuvirto trys dideli medžiai.
Pajūryje pūtė 25 m/s vėjas
Sinoptikai sako, kad sekmadienis buvo nepastoviai debesuotas. Daug kur ne po vieną kartą trumpai pasnigo (krito šlapios snaigės ir sniego kruopos). Vietomis sugriaudėjo perkūnija. Daugelyje rajonų gūsiai siekė iki 15–20 m/s, kai kur iki 23 m/s. Aukščiausia oro temperatūra 6–8 laipsniai šilumos.
Naktį buvo be žymesnių kritulių. Vėjo gūsiai vėlai vakare vietomis dar siekė iki 15–17 m/s. Žemiausia oro temperatūra 0–5 laipsniai šilumos, vietomis šalo iki 1 laipsnio šalčio. Dirvos paviršiuje daug kur temperatūra nukrito iki 0–5 laipsnių šalčio.
Pasak Lietuvos hidromeoteorologijos tarnybos, smarkiausi pavojingo vėjo gūsiai (10 m aukštyje) sekmadienį buvo išmatuoti:
Ventės rage (Šilutės r.) ir Laukuvoje (Šilalės r.) – iki 23 m/s; Panevėžyje ir Lazdijuose – iki 22 m/s; Šilutėje, Šiauliuose, Raseiniuose ir Kaune – iki 21 m/s; Klaipėdos uoste prie molo (24 m aukštyje) – iki 25 m/s; Nidoje prie jūros (24 m aukštyje) – iki 25 m/s; Klaipėdos meteorologijos stotyje (24 m aukštyje) – iki 21 m/s.
Pirmadienį Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur protarpiais krituliai, vyraus nedideli. Vėjas šiaurės vakarų, 9–14 m/s, daugelyje rajonų gūsiai dar sieks 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsniai šilumos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi krituliai. Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s, dieną kai kur gūsiai pasieks iki 16 m/s. Naktį daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, kai kur oro temperatūra 1–4 laipsniai šilumos, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Trečiadienį vėjas jau rims, pūs iš šiaurės vakarų, 7–12 m/s greičiu. Naktį daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, kai kur oro temperatūra 0–4 laipsniai šilumos, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Savaitgalį dėl stipraus vėjo fiksuota virš 40 tūkst. elektros tiekimo sutrikimų
Dėl sustiprėjusio vėjo savaitgalį fiksuota daugiau negu 40 tūkstančių elektros tiekimo sutrikimų, teigia Elektros skirstymo operatoriaus (ESO) atstovė Rasa Juodkienė.
Kaip Eltai pasakojo ESO atstovė, elektros sutrikimų dėl stipraus vėjo pradėta daugiau fiksuoti nuo sekmadienio popietės.
„Per savaitgalį fiksuota virš 40 tūkstančių sutrikimų. Tiek vartotojų buvo paveikta. Tačiau didžioji dalis sutrikimų dėl sistemos automatizavimo tetruko iki 3 minučių, vartotojams elektros tiekimas buvo atstatytas greitai“, – pasakojo R. Juodkienė.
Anot jos, šiuo metu elektros tiekimas yra dar sutrikęs apie 300 vartotojų.
Sinoptikų duomenimis, šeštadienio vakarą vėjo gūsiai vietomis siekė iki 15–18, Šilutėje ir Ventėje – iki 21–22 m/s.
Sekmadienį vėjo stiprumas daugelyje šalies rajonų siekė iki 15–19 m/s, kai kur – iki 23 m/s.
